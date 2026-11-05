dragan petric
Umjesto izdavačke kuće angažirao umjetnu inteligenciju: Ovako je nastala "Komiška nona"
U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je kolega Dragan Petric, IT stručnjak, ali ovaj put u ulozi autora. Naime, objavljena je njegova knjiga "Komiška nona.
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