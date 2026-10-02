Vlada odbacila zahtjev oporbe za opoziv premijera: To je neuspjeli PR uradak

U dijelu o prekograničnom prometu otpada, u dokumentu je navedeno kako on raste od 2014., što prati globalni i europski trend rasta proizvodnje otpada i tržišta sekundarnih sirovina te je Hrvatska gotovo u svim godinama neto izvoznik. Pri tome je od 2019. do 2024. Hrvatska uvezla 5,25 milijuna tona otpada, a izvezla 5,78 milijuna tona otpada, što znači da je izvoz veći od uvoza.