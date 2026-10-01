Oglas

AFERA S OTPADOM

Zmajlović traži odgovornost za Gospić i opoziv Vlade

author
N1info
|
01. lis. 2026. 14:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić govorio je o onečišćenju okoliša vječnim kemikalijama PFAS, ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću, odgovornosti nadležnih institucija i inicijativi SDP-a za opoziv Vlade Andreja Plenkovića.

Oglas

Teme
hanan nanić mihael zmajlović n1 studio uživo n1 tv n1tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ