Zmajlović traži odgovornost za Gospić i opoziv Vlade

SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić govorio je o onečišćenju okoliša vječnim kemikalijama PFAS, ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću, odgovornosti nadležnih institucija i inicijativi SDP-a za opoziv Vlade Andreja Plenkovića.

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