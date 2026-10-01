AFERA S OTPADOM
Zmajlović traži odgovornost za Gospić i opoziv Vlade
N1info
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01. lis. 2026. 14:34
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SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić govorio je o onečišćenju okoliša vječnim kemikalijama PFAS, ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću, odgovornosti nadležnih institucija i inicijativi SDP-a za opoziv Vlade Andreja Plenkovića.
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