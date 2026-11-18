PORUKA SRBIJI
Hajdaš Dončić za N1 iz Vukovara: "Za zločince nema zastare ni oprosta"
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić razgovarao je s Katarinom Plantak za N1 tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. Govorio je o važnosti očuvanja sjećanja na žrtvu Vukovara, potrazi za nestalima, odnosima sa Srbijom i odgovornosti za ratne zločine.
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"Puno je vremena prošlo od tragičnog datuma 1991. godine. Još sam bio u srednjoj školi, ali smo emotivno doživljavali i Sinišu Glavaševića i bitku za Vukovar", prisjetio se Hajdaš Dončić.
Naglasio je da Vukovar mora biti mjesto zajedništva, a ne političkih podjela.
"Želim da Vukovar ostane, odnosno postane prava nacionalna priča. Da vladaju poštovanje i zajedništvo, osobito prema žrtvi. Želim da Vukovar živi, za danas i sutra", poručio je.
"Treba dati šansu novoj vlasti u Srbiji"
Govoreći o potrazi za nestalim osobama iz Domovinskog rata, Hajdaš Dončić istaknuo je da su sve dosadašnje hrvatske vlade nastojale riješiti to pitanje, ali da je za napredak nužna i suradnja Srbije.
"Sve vlade u Hrvatskoj pokušavale su riješiti tu groznu situaciju. Potrebno je i razumijevanje druge strane, Srbije", rekao je.
Na pitanje očekuje li promjene u odnosima s novom srbijanskom vlašću, priznao je da je skeptičan, ali smatra da joj treba pružiti priliku.
"Vidjet ćemo. Po prirodi sam skeptičan kada je riječ o procesima u Srbiji, ali treba im dati šansu", kazao je.
Istaknuo je da bi rješavanje pitanja nestalih i otvaranje arhiva trebalo biti u interesu Srbije ako želi napredovati prema Europskoj uniji.
"Ako imaju imalo želje za europskom orijentacijom, u interesu im je da se raščiste stvari iz arhiva i pitanje nestalih. Dok se to ne riješi, ne možemo govoriti o normalizaciji odnosa sa Srbijom. To je prioritet i bit će prioritet svih budućih vlada", poručio je predsjednik SDP-a.
"Za zločince nema zastare ni oprosta"
Hajdaš Dončić osvrnuo se i na pitanje završetka istrage o ubojstvu francuskog dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera.
"Nadam se da je to tako. Za zločince koji su ubijali naše ljude, branitelje koji su se predali prema pravilima međunarodnog humanitarnog prava, nema zastare, nema oprosta. Oni moraju odgovarati", rekao je.
"Zvjerstvo je zvjerstvo, a to je bilo zvjerstvo", naglasio je.
Na kraju je istaknuo da je ovogodišnje obilježavanje obljetnice pada Vukovara dostojanstveno te još jednom poručio da sjećanje na žrtvu grada ne smije biti predmet stranačkih podjela.
"Vukovar mora biti nacionalna, a ne stranačka priča", zaključio je Hajdaš Dončić.
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