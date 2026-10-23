ODGOVOR PENAVI
Bačić o smjeni državnog tajnika: Nećemo to baš prelomiti preko koljena
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je poručio da treba biti oprezan kada su smjene u pitanju, dodajući da će se o zahtjevu Domovinskog pokreta (DP) za smjenu državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) Tomislava Bilandžića razgovarati na idućoj sjednici parlamentarne većine.
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"Treba biti prilično oprezan kada bi se radile smjene nekoga tko se u svojim izjavama zalaže za zakonito postupanje, pa tako i u slučaju koji je bio u Splitu. Prema tome, nećemo to tako baš preko koljena prelomiti", istaknuo je Bačić prilikom obilaska nekoliko lokacija poslijepotresne obnove u Petrinji.
Dodao je da će se na idućoj sjednici parlamentarne većine razgovarati o zahtjevu da se Bilandžića smijeni, te proći kroz sve argumente s koalicijskim partnerima iz DP-a.
Bačić je istaknuo da su imenovanja ministara i državnih tajnika u nadležnosti predsjednika Vlade, koji o tome odlučuje u dogovoru s koalicijskim partnerima. "Pa ćemo još malo pričekati", rekao je ministar.
DP je zatražio smjenu Bilandžića jer je dao javnu potporu policajcima nakon što je čelnik stranke Ivan Penava prozvao MUP zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide osumnjičenih za nacističke i antisemitske ispade u Splitu.
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