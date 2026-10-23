Bačić o smjeni državnog tajnika: Nećemo to baš prelomiti preko koljena

"Treba biti prilično oprezan kada bi se radile smjene nekoga tko se u svojim izjavama zalaže za zakonito postupanje, pa tako i u slučaju koji je bio u Splitu. Prema tome, nećemo to tako baš preko koljena prelomiti", istaknuo je Bačić prilikom obilaska nekoliko lokacija poslijepotresne obnove u Petrinji.