"Prije nešto više od godinu dana došao sam u SOA-u i donio informaciju koju sam dobio s dvije strane. Rečeno mi je da su 11 hrvatskih branitelja zarobili kod Petrovačke šume, odvezli ih na Petrovačku dolu i poubijali ih. Ti momci nisu ispod smetlišta, naći će ih se još tko zna koliko ispod tog smeća. Ovih 11 momaka, i tko zna tko još, se traži na Mrciništu. To je bunar u koji su se prije rata bacale životinjske kosti. Ti momci su ubijeni i bačeni u taj bunar. Tu mi je čovjek pokazao gdje bi to moglo biti, odnio sam tu informaciju u SOA-u. Dao mi je i dva imena ljudi koji žive u RH koji su živjeli i radili na Petrovačkoj doli i koji znaju gdje je to Mrcinište, nisu oni počinitelji. SOA je to ozbiljno shvatila, vjerojatno imajući i sami neke informacije o tome. Vlada donosi odluku o tome da se zatvara, da je to točno tamo gdje je izbetonirano i gdje su kamioni ulazili na Petrovačku dolu i gdje su dovozili smeće iz Vukovara i okolice. Bio sam tamo, diže se beton i traži se taj bunar. Velike su indicije, nikad to ne možete reći sto posto, ali ne bi SOA i svi ostali poduzeli to da se informacija nije podudarala", govori Mlinarić.