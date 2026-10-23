Previranja u DP-u
Ćipe o smjeni Bilandžića: "Nije došao po Duhu Svetom, nego po Penavi. Izgubio je povjerenje"
Stipo Mlinarić Ćipe održao je u Saboru konferenciju za medije na kojoj je objavio da kreću radovi na Petrovačkoj doli kako bi se našli posmrtni ostaci 11 branitelja nestalih u Vukovaru.
Mlinarić je na početku rekao da zna kakvu muku prolaze obitelji koje 35 godina traže svoje nestale članove jer je i sam prošao isto, šest godina je čekao da se pronađu posmrtni ostaci njegovog brata.
"Na Petrovačkoj doli, smetlištu pored Vukovara, iskopane su tone otpada i ispod njih je pronađeno 38 branitelja", rekao je Mlinarić. Podsjetio je na odluku Vlade da se Petrovačka dola zatvara i radi se novi prilaz za kamione.
"Prije nešto više od godinu dana došao sam u SOA-u i donio informaciju koju sam dobio s dvije strane. Rečeno mi je da su 11 hrvatskih branitelja zarobili kod Petrovačke šume, odvezli ih na Petrovačku dolu i poubijali ih. Ti momci nisu ispod smetlišta, naći će ih se još tko zna koliko ispod tog smeća. Ovih 11 momaka, i tko zna tko još, se traži na Mrciništu. To je bunar u koji su se prije rata bacale životinjske kosti. Ti momci su ubijeni i bačeni u taj bunar. Tu mi je čovjek pokazao gdje bi to moglo biti, odnio sam tu informaciju u SOA-u. Dao mi je i dva imena ljudi koji žive u RH koji su živjeli i radili na Petrovačkoj doli i koji znaju gdje je to Mrcinište, nisu oni počinitelji. SOA je to ozbiljno shvatila, vjerojatno imajući i sami neke informacije o tome. Vlada donosi odluku o tome da se zatvara, da je to točno tamo gdje je izbetonirano i gdje su kamioni ulazili na Petrovačku dolu i gdje su dovozili smeće iz Vukovara i okolice. Bio sam tamo, diže se beton i traži se taj bunar. Velike su indicije, nikad to ne možete reći sto posto, ali ne bi SOA i svi ostali poduzeli to da se informacija nije podudarala", govori Mlinarić.
O SDSS-u
Vlada, navodi DP-ovac, kaže da će samo dizanje betona i izrada novog ulaza koštati 1,4 milijuna eura. Mlinarić je pokazao i fotografije iskapanja na Petrovačkoj doli, gdje je pronađeno 38 ljudskih ostataka. Radi se dvije i pol godine i radit će se, kaže Mlinarić, još barem toliko. "Ne znam je li ikad itko postavio pitanje koliko to košta? Koliko košta državu da ukloni brdo azbesta da dođe do tamo? Za mene nema cijene, da se jedan čovjek nađe, to vrijedi svakog novca. Jučer je tu bio Pupovac koji je ovdje lupao, ne znam kome je prijetio. Što je SDSS napravio za osam godina vlasti osim što su isposlovali 40 kulturnih centara? Sad vam je jasno zašto smo SDSS izbacili iz Vlasti i zašto nikad nećemo biti s njima i to komuniciramo bez ikakvih problema"
Zakoni se mijenjaju da se osigura da netko može nastaviti tražiti nestale i kada roditelji umru. "Što je SDSS napravio? Članovi SDSS-a su suđeni za ratne zločine, neki sada sjede u zatvoru. Tko je ikad pitao Milorada Pupovca kako njegovi članovi i vijećnici završavaju pod optužbama za ratne zločine? On dolazi ovdje, udara rukama, prijeteći i proziva DP, evo zašto nas proziva", govori Mlinarić.
Smjena Tomislava Bilandžića
Mlinarić se osvrnuo i na smjenu državnog tajnika u MUP-u. Tomislav Bilandžić na mjesto državnog tajnika, kaže, nije došao po Duhu Svetom nego po Ivanu Penavi. Izgubio je povjerenje Ivana Penave i sad će biti smijenjen, kaže Mlinarić.
"Ivan Penava ima jako dugačak fitilj, za razliku od mene. Dobivao je pritužbe da se Bilandžić nikad nije javio našim županijskim predsjednicima, to je dovoljan razlog da se smijeni. Sad se pravi fama, a pisali ste o njemu prije šest mjeseci da nije profesionalac jer je neki sportski savez registriran na njegovoj adresi... Ja da sam profesionalac, ja bih podnio ostavku. Ako nemam potporu onog tko me stavio, odmah bih podnio ostavku", navodi Mlinarić.
"Zašto nije bio državni tajnik kad je SDSS bio vlast ako je takav profesionalac", pita.
Mlinarić nije htio govoriti o detaljima zbog kojih je smijenjen Bilandžić, nije odgovorio na pitanje je li smijenjen zbog potpore koju je pružio policiji, dok je Penava podržao navijače koji su pravili ispade prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu.
O tome što će biti ako HDZ ne pristane na smjenu Bilandžića, Mlinarić kaže kako on nije iz "kvote HDZ-a".
Odluka o smjeni Bilandžića donesena je jednoglasno u stranci, naglašava Mlinarić, dodajući da bi on "presjekao prije godinu dana" kad je riječ o nekome tko ne sluša odluke donesene u stranci. "Bilandžić je došao u kvoti DP-a koji je dobio 200 tisuća glasova i došao provoditi svoje politike, valjda vidite razliku između nas i ostalih. Postoji stranačka hijerarhija u svakoj stranci", naglašava. Mlinarić je nekoliko puta usporedio i doprinos koji je DP imao od Bilandžića s onim što HSLS dobiva od jedne svoje državne tajnice. Naglasio je i da Penava pušta mnogo stvari koje drugi ne bi jer je izuzetno dobar čovjek.
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