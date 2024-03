Beljak otkrio tko stoji iza novog raskola u HSS-u

Podijeli :

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u N1 Studiju uživo komentirao je posljednji raskol u HSS-u i to učio parlamentarnih izbora.

“Koji je to po redu? Nisam izračunao, mislim da je to teško izračunati. HSS je još tu, nije to nikakav raskol, danas imamo sjednicu šireg Predsjedništva gdje će biti 30-ak ljudi iz najužeg vodstva. Ovo nije iznenađenje, ovo je bilo za očekivati, pripremana je stvar nekoliko mjeseci unatrag. Tko stoji iza toga – s 99 postotnom sigurnošću mogu tvrditi da je to Domovinski pokret u dogovoru s HDZ-om”, kazao je Beljak.

“Domovinski pokret i njihovi marionetski mediji, onaj zadnji šljam od medija, osam godina teroriziraju i mene i HSS i rade ovakve priče o raskolu“, dodao je.

Osvrnuo se i na jučerašnji istup Željka Lenarta i istomišljenika koji smatraju da Beljak treba otići.

“Od ovih ljudi od jučer pola ih uopće ne poznajem, žao mi je samo mladog načelnika Lipvoljana koji je to očito morao napraviti pod pritiskom, ne znam kojim. Ovi ostali su nebitni likovi”, rekao je Beljak.

Poručio je da on ima potporu većine stranačkih tijela. Nakon izbora 2020. htio je dati ostavku jer su osvojili samo dva mandata, a očekivali su tri. “Upravo je Željko Lenart rekao da to ne dolazi u obzir, da je loš rezultat ali nije katastrofalan.”

“HSS je puno jači od onog što pokazuju plaćene ankete koje naručuju HDZ i njihovi poltroni”, dodao je.

