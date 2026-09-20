Oglas

incident u sitne sate

Pijan vrijeđao policajce pa jednog udario nogom: Uhićen je

author
Hina
|
20. ruj. 2026. 12:58
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
policajac, policija,
PU zagrebačka / Ilustracija

Zagrebačka policija (PUZ) u nedjelju ujutro uhitila je i privela alkoholiziranog 35-godišnjaka koji je, nezadovoljan nadzorom prometa koji je policija provodila na Trešnjevci, vrijeđao, a potom i nogom udario jednog policajca.

Oglas

U nedjelju ujutro oko 4 sata na Trešnjevci, izvijestio je PUZ, na raskrižju Selske ulice i Jadranskog mosta, za vrijeme nadzora vozila i vozača, policajci su uočili i zaustavili vozilo marke Peugeot Partner zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak.

Nezadovoljan zbog obavljanja nadzora, 35-godišnjak je verbalno vrijeđao policajce, a potom i jednog od njih udario nogom.

Radi sprječavanja daljnjeg napada, policajci su prema 35-godišnjaku uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te ga uhitili i priveli u službene prostorije.

Tamo je utvrđeno da je muškarac pod utjecajem od 1,16 g/kg alkohola u organizmu.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
alkohol crna kronika hrvatska napad na policajca promet prometna policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ