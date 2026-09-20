Pijan vrijeđao policajce pa jednog udario nogom: Uhićen je

U nedjelju ujutro oko 4 sata na Trešnjevci, izvijestio je PUZ, na raskrižju Selske ulice i Jadranskog mosta, za vrijeme nadzora vozila i vozača, policajci su uočili i zaustavili vozilo marke Peugeot Partner zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak.