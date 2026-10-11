Pijani recidivist pokušao pregaziti policajca, ostao bez automobila

Porečka policija je 8. listopada oko 20 sati uočila automobil riječke registracijske oznake, kako krivuda po kolniku, iz smjera Poreča prema Velikom Maju. Policajac je dao znak vozaču da se zaustavi na ugibalištu, no vozač se oglušio na njegov znak i ubrzao kretanje u pravcu policajca, koji se morao naglo izmaknuti u stranu kako bi izbjegao nalet vozila.