Biskupi ističu da je svaki oblik nasilja moralno neprihvatljiv, osobito kada je riječ o vezanim i bespomoćnim osobama. Podržali su rad nadležnih institucija u utvrđivanju svih okolnosti događaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, naglašavajući da je to važno zbog prava žrtve i njezine obitelji, ali i općeg dobra društva.