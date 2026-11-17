OSUDILI NASILJE
Biskupi traže izmjene zakona nakon slučaja u Jankomiru: "Zlostavljanje se mora prijaviti"
Biskupi Hrvatske biskupske konferencije oglasili su se o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša u psihijatrijskoj klinici u Jankomiru, osudili nasilje nad pacijentima i pozvali na utvrđivanje odgovornosti te hitne izmjene zakona koji uređuje mjere sputavanja.
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U priopćenju Komisije HBK-a Iustitia et pax izražena je sućut obitelji preminulog, ali i solidarnost s drugim osobama koje su, kako navode, bile izložene neprimjerenom postupanju u zdravstvenim ustanovama.
Biskupi ističu da je svaki oblik nasilja moralno neprihvatljiv, osobito kada je riječ o vezanim i bespomoćnim osobama. Podržali su rad nadležnih institucija u utvrđivanju svih okolnosti događaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, naglašavajući da je to važno zbog prava žrtve i njezine obitelji, ali i općeg dobra društva.
Od odgovornih u zdravstvenoj ustanovi, njezina osnivača i nadležnog ministarstva zatražili su da preuzmu svoj dio odgovornosti. Upozoravaju da se slučaj ne smije svesti na pojedinačni incident, ali ni koristiti za političko nadmetanje i prikupljanje političkih bodova.
"Prijavljivanje zlostavljanja moralna je i zakonska obveza"
Posebno su osudili postupanje s pacijentima koje izlazi izvan propisanih protokola zdravstvene njege i kliničkih pravila, kao i svaki oblik nasilja nad osobama koje se ne mogu same braniti. Istodobno su pružili podršku zdravstvenim djelatnicima koji savjesno obavljaju svoj posao, ističući da zbog propusta pojedinaca ne smije biti stigmatizirana cijela struka.
Pozvali su zdravstvene radnike i medije na poštovanje profesionalnih etičkih kodeksa i zaštitu osobnih podataka pacijenata. Međutim, naglašavaju da je prijavljivanje zlostavljanja moralna i zakonska obveza te da se profesionalna tajna ne smije koristiti za prikrivanje nasilja.
Upozorili su i na štetnost objavljivanja snimki brutalnog sadržaja, koje mogu dodatno traumatizirati ranjive skupine, osobito djecu i mlade.
Traže izmjene zakona o sputavanju pacijenata
Jedan od glavnih zahtjeva odnosi se na izmjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, posebno dijela koji uređuje mjere sputavanja i smještaj bez osobnog pristanka.
Biskupi smatraju da sputavanje mora biti isključivo krajnja mjera, primijenjena u najkraćem mogućem trajanju, uz liječnički nalog, nadzor, urednu dokumentaciju i neovisnu kontrolu. Zbog nedostataka u postojećim propisima pozvali su na hitne zakonske izmjene.
Podržali su policiju, državno odvjetništvo i sudstvo u utvrđivanju činjenica te zatražili neovisan, temeljit i pravodoban postupak. Ako se utvrdi kaznena odgovornost, očekuju kažnjavanje počinitelja.
Osvrnuli su se i na važnost mentalnog zdravlja, koje sve više postaje izazov za crkvene zajednice. Istaknuli su potrebu za stručnijim, sustavnijim i suosjećajnijim pristupom osobama koje prolaze kroz psihičke teškoće, kao i za snažnijom suradnjom sa zdravstvenim stručnjacima.
Na kraju su podsjetili na poruku pape Lava XIV. da svaki čovjek ima dostojanstvo, osobito kada je slab, prezren ili trpi, te uputili molitve za preminulog Kristiana Josipa, njegovu obitelj, bolesnike i sve koji o njima skrbe.
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