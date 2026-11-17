"Ne ispričati priču o Andriji Matijašu Pauku, Gavranu, obrani Srđa, Sunje i Vukovara... To je grijeh nečinjenja i nešto što nije dobro. U kontekstu smjera koji ova Vlada ima, a on definitivno s DP-om kao ključnim čimbenikom ima taj suverenistički desni narativ, ne vidim realan razlog zašto bi itko imao išta protiv. Osobito kad znamo da su mnogi sporni uradci izlazili iz te domene. Ne vidim tu problem i očekujem da ćemo se dogovoriti. To je ono što mi je jasno i što ova vladajuća koalicija jest u svojoj suštini", kaže.