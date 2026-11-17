OČEKUJE DOGOVOR S VLADOM
Penava kaže da osjeća „bilo naroda”: Evo za što traži milijune eura
Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava govorio je u Novom danu kod Nine Kljenak o ovogodišnjoj Koloni sjećanja u Vukovaru, financiranju centra u Maclju te izdvajanju sredstava za snimanje filma o Blagi Zadri.
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Ovogodišnju Kolonu sjećanja predvodit će djelatnici vukovarske bolnice. Penava je objasnio da je riječ o višegodišnjoj praksi prema kojoj Kolonu svake godine predvodi jedna skupina branitelja ili članova njihovih obitelji. Ove godine ta je čast pripala djelatnicima vukovarske bolnice.
Milijun eura za centar u Maclju
Govoreći o milijun eura namijenjenih centru u Maclju, koji će biti osigurani iz proračuna Ministarstva hrvatskih branitelja, Penava je istaknuo važnost tog ulaganja.
"To je snažan iskorak ove Vlade. To je iskorak, civilizacijski doseg i ljudska razina. Apsolutno, po meni, to je nešto što je izostajalo sve ove godine i bilo povezano s prikrivanjem tijekom vladavine komunističkog režima u Jugoslaviji. Dočekali smo da nakon tridesetak godina to dođe na red u Hrvatskoj."
Tri milijuna eura za film o Blagi Zadri
Penava se osvrnuo i na izdvajanje tri milijuna eura za film o Blagi Zadri.
Kazao je da je riječ o inicijativi koja je proizašla iz "osjećaja za bilo naroda".
Smatra da u Hrvatskoj nema dovoljno sadržaja o Domovinskom ratu i njegovim herojima te da oni nisu predstavljeni na način na koji bi trebali biti.
"Smatramo da RH nije dala dovoljan doprinos i naša inicijativa ide prema korekciji te putanje."
Penava se zauzima za osnivanje posebnog odjela pri Ministarstvu kulture, povjerenstva ili nekog drugog tijela, koje bi osiguravalo sredstva za takve projekte.
Kaže da osjeća bilo naroda. Zašto ga nitko nije osjećao prije?
Penava kaže da ne vjeruje da Vlada neće odobriti novac koji je dogovoren.
"Ne ispričati priču o Andriji Matijašu Pauku, Gavranu, obrani Srđa, Sunje i Vukovara... To je grijeh nečinjenja i nešto što nije dobro. U kontekstu smjera koji ova Vlada ima, a on definitivno s DP-om kao ključnim čimbenikom ima taj suverenistički desni narativ, ne vidim realan razlog zašto bi itko imao išta protiv. Osobito kad znamo da su mnogi sporni uradci izlazili iz te domene. Ne vidim tu problem i očekujem da ćemo se dogovoriti. To je ono što mi je jasno i što ova vladajuća koalicija jest u svojoj suštini", kaže.
Dodaje i da traže posebno tijelo za financiranje filmova o Domovinskom ratu. Želi kvalitetna ostvarenja, a ne prečace "za zadovoljavanje neke trenutačne emocije".
"Prije svega da imamo autentične, istinite priče, obrađene na način na koji trebaju biti obrađene", navodi Penava.
Traže reviziju događanja u Jankomiru
Nema pregovora o dostojanstvu ljudskog života, jasan je Penava. Svjestan je, kaže, da je rad u ustanovama za psihijatrijsku skrb izuzetno težak posao, ali ne smije biti spora oko toga da svako živo biće zaslužuje da ga se poštuje do kraja.
Penava se na kraju osvrnuo i na temu državnog tajnika u MUP-u čiju je smjenu DP tražio zbog događanja u Splitu, prije i tijekom utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa. Šef DP-a kaže da Tomislav Bilandžić ne može ostati na toj funkciji.
Uskoro pogledajte snimku cijelog razgovora.
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