Bivša tužiteljica priznala trgovanje utjecajem i odbacila optužbe za primanje mita

Uz bivšu tužiteljicu, koja je dužnosti razriješena u rujnu 2024. godine te je u međuvremenu otišla u mirovinu, optužen je i njezin suprug Reuf Drljević, dok je trećeoptuženi lošinjski građevinski poduzetnik Goran Džepina, ranije priznao krivnju te se nagodio s Uskokom.