Oglas

Renata Cvrčić Drljević

Bivša tužiteljica priznala trgovanje utjecajem i odbacila optužbe za primanje mita

author
Hina
|
08. lis. 2026. 18:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
22.03.2023., Zagreb - Zrinjevac. Zgrada Zupanijskog suda u Zagrebu. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Bivša zamjenica u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Renata Cvrčić Drljević u četvrtak je na početku suđenja na Županijskom sudu priznala krivnju za trgovanje utjecajem i odbacila optužbe za primanje mita.

Oglas

Uz bivšu tužiteljicu, koja je dužnosti razriješena u rujnu 2024. godine te je u međuvremenu otišla u mirovinu, optužen je i njezin suprug Reuf Drljević, dok je trećeoptuženi lošinjski građevinski poduzetnik Goran Džepina, ranije priznao krivnju te se nagodio s Uskokom.

Džepini je izrečena uvjetna zatvorska kazna od 10 mjeseci uz rok kušnje od četiri godine, a naloženo mu je i plaćanje 600 eura sudskih troškova.

Prema navodima optužnice, Cvrčić Drljević je od jeseni 2020. do lipnja 2023. koristeći utjecaj zamjenice općinskog državnog odvjetnika, intervenirala kod službenika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kako bi Džepini ubrzala postupak kupnje državnih nekretnina u Svetom Jakovu na Lošinju.

Dok je taj dio optužbi priznala, bivša tužiteljica odbacila je drugu točku koja je tereti za primanje mita.

Uskok tvrdi da je za svoje usluge u prosincu 2022. tražila 3000 eura mita, koje je Džepina u dva navrata predao njezinom suprugu, najprije 2000 eura, a potom još 1000 eura u ožujku 2023.

U nastavku suđenja kao svjedok će biti saslušan Džepina, ali i nekoliko bivših zaposlenika ministarstva koji su u to vrijeme radili na spornom predmetu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
renata cvrčić drljević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ