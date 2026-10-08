Bivši direktor HAC-a saznao kaznu: Još dvojica se nagodila

Silvijo Čamber je nakon priznanja krivnje i nagodbe s tužiteljstvom osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Uz to, Čamber mora platiti sporednu kaznu u iznosu od 17.500 eura, a oduzeta mu je i protupravno stečena imovinska korist od 21.9000 eura. Također mora platiti i troškove postupka u iznosu od 3000 eura.