veza s predsjednikom Torcide
VIDEO / Penava nije dao Žaji da odgovara novinarima. Dva dana poslije DP ga brani: "S tim nema veze"
Dok je Ivan Penava u utorak u Splitu prozivao policiju i medije zbog postupanja prema pripadnicima Torcide, uz njega je stajao i Marko Žaja, predsjednik splitsko-dalmatinske organizacije Domovinskog pokreta. Novinari su pitanja željeli postaviti i njemu, ali Penava mu nije dao za mikrofon.
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"Gospodina Žaju želite?", čuje se pitanje glasnogovornice na snimci konferencije za novinare održane prije dva dana u Splitu.
"Neće Žaja, ne, ne. Tu sam ja, evo, gospodo, mene pitajte", odgovorio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
Žaja se sada našao u fokusu medija zbog poslovnih veza s predsjednikom Torcide. Suvlasnik je zaštitarske tvrtke Pit Bull, koja je sudjelovala u osiguranju utakmice Hajduka i Ajaxa, a u kojoj je zaposlen i Ante Stipetić, predsjednik Kluba navijača Torcida. Stipetić je jedan od osumnjičenih za javno poticanje na nasilje i mržnju zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Policija je za njim tragala i objavila njegovu fotografiju, a predao se u utorak, 20. listopada, nešto prije 17 sati u splitski zatvor na Bilicama istoga dana kada je Penava u Splitu prozivao policiju i medije.
Žaja je za Slobodnu Dalmaciju potvrdio da je Stipetić zaposlen u tvrtki gotovo osam godina, ističući da radi u administraciji i da nikada nije obavljao poslove osiguranja.
Danas je u Žajinu obranu stao zamjenik predsjednika DP-a Stipe Mlinarić, odbacujući njegovu odgovornost za bakljadu na Poljudu.
"Žaja ne osigurava tribinu s koje su doletjele baklje. Marko Žaja s tim nema veze", rekao je Mlinarić.
Ustvrdio je da Žaja kvalitetno obavlja svoj posao te da zaštitarske tvrtke podliježu rigoroznim kontrolama. Poručio je i da bi DP, kao uz Torcidu, stao uz Bad Blue Boyse ili bilo koga za koga smatra da je izložen progonu. Mlinarićevo objašnjenje o osiguranju tribine odnosi se na bakljadu tijekom utakmice, dok se Stipetića sumnjiči za povike tijekom povorke kroz Split prije susreta.
Dok Žaju brane, u DP-u traže smjenu svojeg državnog tajnika u MUP-u Tomislava Bilandžića, koji je nakon Penavinih prozivki podržao policiju. Iako su DP-ovci posljednjih dana poručivali da u koaliciji ima mjesta za različita mišljenja i da ih treba poštovati za državnog tajnika iz njihovih redova to očito ne vrijedi. Mlinarić je danas potvrdio da će Bilandžić biti smijenjen, ali nije otkrio tko bi ga trebao zamijeniti.
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