VIDEO / Penava nije dao Žaji da odgovara novinarima. Dva dana poslije DP ga brani: "S tim nema veze"

Žaja se sada našao u fokusu medija zbog poslovnih veza s predsjednikom Torcide. Suvlasnik je zaštitarske tvrtke Pit Bull, koja je sudjelovala u osiguranju utakmice Hajduka i Ajaxa, a u kojoj je zaposlen i Ante Stipetić, predsjednik Kluba navijača Torcida. Stipetić je jedan od osumnjičenih za javno poticanje na nasilje i mržnju zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Policija je za njim tragala i objavila njegovu fotografiju, a predao se u utorak, 20. listopada, nešto prije 17 sati u splitski zatvor na Bilicama istoga dana kada je Penava u Splitu prozivao policiju i medije.