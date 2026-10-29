Čak 40 posto privatnih logopeda moglo bi se zatvoriti: "Djeca ne smiju ostati bez terapije"

Dodao je da Zakon o logopedskoj djelatnosti već otvara mogućnost ugovaranja privatne logopedske djelatnosti s HZZO-om te smatra da bi se ta mogućnost trebala sustavnije koristiti. Zapitao se zašto roditelji koji mjesecima čekaju termin ne bi mogli dobiti logopedsku terapiju kod privatnog stručnjaka na teret zdravstvenog osiguranja, uz jasno propisane uvjete.