DRASTIČNO POSKUPLJENJE
Ovo su cijene domova za starije u četiri najveća grada: Razlike i do 80 posto
Istu uslugu u županijskom domu za starije osobe platit ćete i 80 posto skuplje, ovisno o tomu živite li u Zagrebu ili Splitu. Tako se cijene smještaja u dvokrevetnoj sobi kreću od 360 pa sve do 648 eura. Neki domovi posebno naplaćuju njegu, ali i balkon pa se trošak dodatno povećava i premašuje iznos prosječne hrvatske mirovine.
Nakon što su već poskupjeli lani, ali i proteklih godina u nekoliko navrata, neki su županijski domovi za starije i ove godine odlučili podići cijene usluga. Dom za starije i nemoćne osobe u Osijeku ovih je dana objavio novi cjenik koji vrijedi od 1. studenog 2025. godine, čime se poništavaju cijene donesene lani u svibnju, kada su također rasle. Za smještaj pokretnih korisnika cijene idu gore za 35 posto, dok je kod drugog i trećeg stupnja usluge poskupljenje od 25 posto. Cijene u domu za starije drastično je nedavno podigla i Sisačko-moslavačka županija. Portal Mirovina.hr. je usporedio cijene u četiri velika grada.
Osijek
Cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi u stacionaru iznosila je 505 eura, sada iznosi 632 eura, dok je smještaj u dvokrevetnoj sobi s 450 eura porastao na 563 eura. Kada je riječ o pokretnim korisnicima, jednokrevetna soba s balkonom poskupjela je s 475 eura na 642 eura, a dvokrevetna soba s balkonom košta 493 eura.
Cijene ovise o tome na kojem su katu i imaju li balkon, a razlike su za istu uslugu, ovisno o ovim faktorima, nekoliko desetaka eura. Valja reći da se i po novim cijenama u osječkom Domu može živjeti u apartmanu i za manje od 700 eura, a tomu vam na put mogu stati poduže liste čekanja. Čak i uz nove cijene, ovaj dom je među jeftinijim decentraliziranim domovima u Hrvatskoj.
Zagreb
Najjeftiniji smještaj u domu platit će zagrebački umirovljenici, jer Grad Zagreb vodi politiku nepodizanja cijena u ovim ustanovama. U zagrebačkim domovima cijene se nisu mijenjale još od 2018. godine, otkada su ostali domovi diljem Hrvatske više puta poskupjeli, ukupno i za dvostruko.
Tako je u domu Sveta Ana cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi s balkonom 360 eura za pokretne korisnike. Istu uslugu platit ćete 437 eura ako želite jednokrevetnu sobu. U Zagrebu je tako jednokrevetna soba jeftinija od dvokrevetne u Osijeku. Za drugi stupanj usluge cijene se penju na 505 eura za jednokrevetnu sobu i 430 eura za dvokrevetnu. Dakle, jeftinije nego za pokretne korisnike u ostalim domovima.
Isto vrijedi i za treći stupanj usluge s cijena od 550 za jednokrevetnu i 473 za dvokrevetnu. Četvrti stupanj usluge uključuje oboljele od Alzheimera i cijene drastično idu gore, od 995 eura za jednokrevetnu sobu do 929 u dvokrevetnoj. Ipak, neki županijski domovima imaju toliko cijenu apartmana za pokretne korisnike.
Split
Dvaput u posljednje dvije godine poskupio je i smještaj u domovima za starije na području Splita. Cijene su gotovo turističke pa se očito plaća i pogled. Tako pokretni korisnici na Zenti plaćaju 706 eura u jednokrevetnoj sobi, a 648 eura u dvokrevetnoj. Dakle, 80 posto je to skuplje nego što biste platili za istu uslugu u Zagrebu. Za drugi stupanj njege cijena se penje na skoro 800 eura, dok je u sobi s cimerom ona 738 eura. Treći stupanj je za oko 40 eura skuplji, dok se četvrti stupanj njege pruža samo u dvokrevetnim sobama po cijeni od 841 euro.
Cijene smještaja u dislociranom objektu u Vukovarskoj jeftinije su za oko 100 eura za svaku kategoriju, a povoljnije nego na Zenti mogu se naći i u trećem objektu u Starom gradu na Hvaru. Inače, županijski Dom za starije u Splitu na sve tri lokacije naplaćuje dodatke posebno, kao što je balkon pa ćete njega dodatno platiti 16, odnosno 22 eura, ovisno o lokaciji.
Pod stare dane u Splitu možete uživati i u domskom apartmanu. Za to ćete platiti 1.077 eura, ali za dvije osobe. U cijenu apartmana uračunat je ručak i dva balkona, što se naplaćuje po 44 eura.
Rijeka
Stižemo i do Primorsko-goranske županije, točnije županijskog doma Kantrida u Rijeci, gdje se cijene nisu mijenjale od 2023. godine. Cijena smještaja ovisi u kojem ste od tri objekta smješteni, pri čemu je objekt A povoljniji od objekata B i C. Za najskuplju jednokrevetnu sobu izdvojit ćete 600 eura, a za dvokrevetnu 525 eura.
Na ove cijene korisnici plaćaju dodatak ovisno o stupnju njege, tako da one nisu konačne čak ni za prvi stupanj, odnosno pokretne korisnike koji će morati nadoplatiti 30 eura. Daljnja nadoplata kreće se od 70 do 135 eura, ovisno o tomu je li riječ o drugom, trećem ili četvrtom stupnju njege. No to nije sve pa se i u Rijeci, kao i u Splitu, plaća balkon 21 euro, a mjesečni se iznos dijeli među osobama u sobi.
