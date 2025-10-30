Ovo su cijene domova za starije u četiri najveća grada: Razlike i do 80 posto

Dvaput u posljednje dvije godine poskupio je i smještaj u domovima za starije na području Splita. Cijene su gotovo turističke pa se očito plaća i pogled. Tako pokretni korisnici na Zenti plaćaju 706 eura u jednokrevetnoj sobi, a 648 eura u dvokrevetnoj. Dakle, 80 posto je to skuplje nego što biste platili za istu uslugu u Zagrebu. Za drugi stupanj njege cijena se penje na skoro 800 eura, dok je u sobi s cimerom ona 738 eura. Treći stupanj je za oko 40 eura skuplji, dok se četvrti stupanj njege pruža samo u dvokrevetnim sobama po cijeni od 841 euro.