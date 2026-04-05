Govorne mane: Uzrok, simptomi i liječenje ovog problema kod djece i odraslih
Uz ciljanu terapiju većina djece i odraslih može značajno poboljšati svoj govor, samopouzdanje i kvalitetu života.
Različite poteškoće u izgovoru, ritmu, tonu i razumljivosti govora nazivaju se govorne mane, a mogu se javiti u dječjoj dobi i kod odraslih te često značajno utječu na samopouzdanje i svakodnevnu komunikaciju.
Mogu se odnositi na izgovor pojedinih glasova, brzinu i ritam govora, glasnoću i kvalitetu glasa ili na način na koji osoba razumije i gradi rečenice. U praksi to znači da osoba može govoriti nerazumljivo, "gutati" glasove, mucati, govoriti presporo ili prebrzo, ili imati promukao, monoton glas.
Najčešće vrste govornih mana
Govorne mane mogu biti razvojne (prisutan problem od ranog djetinjstva) ili stečene, primjerice nakon moždanog udara ili ozljede mozga. Ima više vrsta govornih mana, ali logopedi ih obično svrstavaju u nekoliko glavnih skupina.
To su:
- Poremećaji izgovora, odnosno artikulacije su teškoće u pravilnoj produkciji pojedinih glasova, npr. "r", "č", "ć" ili "s". Dijete ili odrasla osoba glas ispušta, iskrivljuje ili zamjenjuje drugim.
- Teškoće tečnosti govora, odnosno mucanje i brzopletost (tachilalia) kod kojih je govor isprekidan zastajkivanjem, ponavljanjem slogova ili je toliko brz da postaje nerazumljiv.
- Poremećaji glasa (disfonije): promuklost, "grebanje" u glasu, promjene visine i jačine glasa, često zbog nepravilne upotrebe glasa, bolesti glasnica ili neuroloških bolesti.
- Posebne jezične teškoće u djece, poteškoće u razumijevanju i građenju rečenica, siromašan rječnik i teškoće u učenju jezika.
- Motorički govorni poremećaji, primjerice govorna apraksija, kada osoba zna što želi reći, ali ne može dobro koordinirati pokrete govornih mišića pa govor zvuči “isprekidano” i naporno.
- Afazija, odnosno gubitak ili oštećenje jezika i govora nakon moždanog udara, ozljede mozga ili drugih neuroloških bolesti. Osoba ima poteškoća u imenovanju, razumijevanju ili ponavljanju riječi.
Kod jedne osobe može biti prisutno i više vrsta teškoća istovremeno, primjerice mucanje i artikulacijske teškoće. Upravo zato je individualna procjena logopeda ključna za postavljanje točne dijagnoze.
Uzroci govornih mana
Iako liječnici ne znaju sve razloge zašto djeca i odrasli imaju poremećaj govora, tvrde da ovise o vrsti poteškoće, dobi osobe i drugim zdravstvenim stanjima. Neki su prisutni od rođenja, dok se drugi razvijaju kasnije, nakon bolesti ili ozljeda.
Često ne postoji samo jedan uzrok govornih mana, nego kombinacija nasljednih, medicinskih i okolišnih čimbenika. Upravo zato pravilna dijagnoza i razgovor s roditeljima ili samom osobom imaju važnu ulogu u procjeni.
Najčešći uzroci uključuju:
1. Razvojne faktore
Pod njih spadaju sporiji ili atipičan razvoj jezika i govora bez jasnog medicinskog uzroka, posebne jezične teškoće i kašnjenje u razvoju.
2. Slušne poteškoće
Djelomični ili potpuni gubitak sluha može dovesti do nepravilnog usvajanja izgovora i ritma govora.
3. Neurološka stanja
Moždani udar, traumatska ozljeda mozga, cerebralna paraliza, multipla skleroza, Parkinsonova bolest i druge degenerativne bolesti također mogu utjecati na razvoj govorne mane.
4. Anatomske anomalije
Rascjep usne ili nepca, deformacije čeljusti ili jezika, promjene na glasnicama.
5. Psihološke i emocionalne čimbenike
Stres, anksioznost i emocionalne traume mogu pogoršati postojeće poteškoće, osobito kod mucanja.
6. Loše navike i preopterećenje glasa
Dugotrajan, glasan govor, vikanje, nepravilna tehnika govora kod nastavnika, pjevača ili voditelja može dovesti do poremećaja.
Kako prepoznati simptome govornih mana?
Simptomi govornih mana uvelike ovise o vrsti teškoće, no postoji nekoliko znakova na koje roditelji i odrasli trebaju obratiti pozornost. Što se ranije uoče, veća je vjerojatnost da će terapija biti kraća i učinkovitija.
Kod djece su to obično kašnjenje u progovaranju, nerazumljiv govor za okolinu (dijete razumiju samo roditelji ili najbliži članovi obitelji), zamjena ili ispuštanje glasova, teškoće u slijeđenju uputa, siromašan rječnik, kratke i gramatički nepravilne rečenice, učestalo ponavljanje slogova, zastajkivanje ili "borba" s riječima kao kod mucanja.
Kod odraslih se simptomi često javljaju naglo, primjerice nakon moždanog udara ili ozljede glave. Osoba može imati poteškoće u pronalaženju riječi, razumijevanju govora, čitanju, pisanju ili se pojavljuje promuklost i teškoće s glasom.
Neki primijete da "znaju što žele reći", ali ne mogu izgovoriti riječi ili im govor postaje težak i naporan. Svaki od navedenih znakova ne znači automatski da postoji ozbiljan poremećaj, ali je jasan signal da bi stručna procjena logopeda bila korisna.
Kako izgleda pregled logopeda?
Logoped je stručnjak za poremećaje ljudske komunikacije, govora, jezika, glasa i gutanja. Radi s djecom, adolescentima i odraslima te se bavi prevencijom, ranom detekcijom, dijagnostikom i terapijom.
Pregled logopeda najprije uključuje detaljan razgovor i uzimanje anamneze, odnosno podataka o razvoju, zdravlju, školovanju i teškoćama u komunikaciji. Nadalje, logoped potom radi procjenu jezično-govornog statusa, odnosno promatra razumije li osoba govor, kako se izražava, kako izgovara glasove te kakav je ritam i tečnost njezina govora.
Ovaj stručnjak može provesti i standardizirane testove i logopedske probe za različite dobne skupine te po potrebi suradnju s drugim stručnjacima, kao što je pedijatar, neurolog, psiholog ili otorinolaringolog.
Na temelju svega navedenoga, logoped postavlja dijagnozu govornog ili jezičnog poremećaja i izrađuje individualni plan terapije.
Mogućnosti liječenja govornih mana
Ne postoji jedinstveni lijek za govorne mane, ali logopedska terapija u mnogim slučajevima može dovesti do značajnog poboljšanja ili potpunog ispravljanja teškoća. Terapija je najuspješnija kada započne rano, uz redovite dolaske i aktivno sudjelovanje obitelji.
Logopedska terapija može uključivati igre, vježbe artikulacije, jezične zadatke i razne komunikacijske aktivnosti prilagođene dobi osobe, vrsti teškoće i ciljevima. Grupna terapija je osobito korisna kod mucanja i socijalnih komunikacijskih teškoća jer osoba vježba govor u stvarnim socijalnim situacijama.
Također postoji terapija usmjerena na određene poremećaj kao što su govorna apraksija ili afazija, s naglaskom na koordinaciju pokreta govornih mišića i ponovno učenje jezičnih funkcija.
Korisne su i vježbe za glas kod kojih se uče pravilne tehnike disanja i fonacije, higijena glasa te se postupno smanjuje napetost u području grkljana.
U slučajevima kada je uzrok govornih mana anatomski, kao kod rascjepa nepca, logopedska terapija često se kombinira s kirurškim zahvatima i drugim medicinskim postupcima.
Kod težih neuroloških oštećenja logoped pomaže osobi pronaći alternativne načine komunikacije, uključujući geste, komunikacijske tablete ili elektroničke uređaje.
Prevencija govornih mana i rana intervencija
Iako se svi uzroci govornih mana ne mogu spriječiti, na mnoge se može utjecati ranom intervencijom i informiranjem roditelja. Zato je važno obratiti pozornost na razvojne prekretnice, primjerice ako dijete ne brblja, ne izgovara prve riječi ili rečenice u očekivano vrijeme, potrebno je potražiti savjet stručnjaka.
Također je od velike važnosti dijete izlagati bogatoj komunikacijskoj okolini kroz razgovor, čitanje naglas, pjesmice i igre riječima.
Liječenje infekcija uha i slušnih problema na vrijeme je jednako važan faktor prevencije jer mogu utjecati na razvoj govora. Ono što valja izbjeći je dugotrajna izloženost glasnoj buci i nepravilna upotreba glasa kod djece i odraslih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare