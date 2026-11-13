objavio hzmo
Evo kad počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad
U utorak, 17. studenoga, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).
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Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.627 korisnika, od čega 79,99 posto žena i 20,01 posto muškaraca, za što je osigurano 3.136.942 eura iz državnog proračuna, precizirao je HZMO dodajući da od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet.
Uz to, pravo na nacionalnu naknadu imaju osobe koje nisu korisnici mirovine niti osiguranici u obveznom mirovinskom osiguranju te čiji prihod ili prihod članova njihova kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe u iznosu od 320,44 eura.
Također, pravo na nacionalnu naknadu imaju osobe koje nisu korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, kojima nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi i koji nisu sklopili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
U HZMO-u napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.
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