Također, pravo na nacionalnu naknadu imaju osobe koje nisu korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, kojima nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi i koji nisu sklopili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.