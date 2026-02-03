Oglas

nakon samo dva mjeseca

Adrian De Vrgna više nije glasnogovornik SDP-a, presudio mu incident na zabavi?

author
N1 Info
|
03. velj. 2026. 12:08
Adrian de vrgna
Neva Zganec/PIXSELL

Bivši novinar i TV voditelj Adrian De Vrgna razišao se sa Socijaldemokratskom partijom (SDP) nakon samo dva mjeseca, tijekom kojih je obnašao dužnost glasnogovornika i direktora stranačkih komunikacija.

Oglas

Bivši novinar informativnog programa RTL-a Adrian De Vrgna, nakon dva mjeseca, razišao se s novim poslodavcem – SDP-om, u kojem je obavljao dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija.

U stranci su kratko potvrdili za Jutarnji list vijest da je, nakon isteka probnog roka, završena suradnja s De Vrgnom te da je on u utorak prijepodne potpisao dokument kojim se s njim raskida radni odnos.

O uzrocima razlaza u stranci nisu željeli govoriti, a De Vrgna nije odgovarao na telefonske pozive Jutarnjeg.

U kuloarima se govori o De Vrgninom ponašanju u subotu kasno navečer na privatnom okupljanju na koje je otišao nakon konvencije SDP-a.

Tko će De Vrgnu naslijediti na mjestu glasnogovornika, za sada nije poznato.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Adrian De Vrgna SDP sdp-ov glasnogovornik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ