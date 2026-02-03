Bivši novinar i TV voditelj Adrian De Vrgna razišao se sa Socijaldemokratskom partijom (SDP) nakon samo dva mjeseca, tijekom kojih je obnašao dužnost glasnogovornika i direktora stranačkih komunikacija.
Bivši novinar informativnog programa RTL-a Adrian De Vrgna, nakon dva mjeseca, razišao se s novim poslodavcem – SDP-om, u kojem je obavljao dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija.
U stranci su kratko potvrdili za Jutarnji list vijest da je, nakon isteka probnog roka, završena suradnja s De Vrgnom te da je on u utorak prijepodne potpisao dokument kojim se s njim raskida radni odnos.
O uzrocima razlaza u stranci nisu željeli govoriti, a De Vrgna nije odgovarao na telefonske pozive Jutarnjeg.
U kuloarima se govori o De Vrgninom ponašanju u subotu kasno navečer na privatnom okupljanju na koje je otišao nakon konvencije SDP-a.
Tko će De Vrgnu naslijediti na mjestu glasnogovornika, za sada nije poznato.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
