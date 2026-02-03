Tomašević: Zašto Vlada nije Thompsonu dopustila da pjeva Čavoglave i zašto premijer nije došao na doček?

"Ovo je drugi put u zadnjih par mjeseci da Vlada zadire grubo u lokalnu autonomiju. Prvi put je bilo oko Zakona za prostorno uređenje. Grad je pokušao usvojiti izmjene GUP-a prije izbora, a HDZ-ova Vlada je to opstruirala. Vlada nema pravo zadirati u lokalnu autonomiju. I u tom slučaju ćemo Ustavnom sudu uputiti zahtjev za ocjenom ustavnosti. Tražit ćemo Ustavni sud da se oglasi, a ako to ne naprave, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum pa neka ljudi odlučiti je li ovakvo zadiranje Vlade u autonomiju samouprave u skladu sa zakonom. Ako im ovo prođe, nema više granica", govori.