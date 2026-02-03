Tomašević: Zašto Vlada nije Thompsonu dopustila da pjeva Čavoglave i zašto premijer nije došao na doček?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će danas konferenciju za novinare u 11 sati, u zgradi Gradske uprave.
Jučer je Tomašević, podsjetimo, Vladino preuzimanje organizacije dočeka rukometaša u Zagrebu, nazvao udarom države na Zagreb.
"Ovo je udar države na Grad Zagreb. Ovo je i kršenje Ustava. Vjerujem da je ovo mnoge šokiralo, ne sjećam se da je bilo koja Vlada bilo kojoj lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu", kazao je Tomašević u ponedjeljak.
HDZ kontrolira Thompsona
"Sve su maske pale i sve se vidi, HDZ kontrolira Thompsona. Kad pjeva na gradskom Hipodromu ima ustaškog pozdrava, kad pjeva u gradskoj Areni isto, a kad pjeva na Trgu na dočeku koji organizira Vlada, nema ustaškog pozdrava ni Čavoglava. Kako to? Zašto Vlada to nije dopustila Thompsonu da pjeva Čavoglave ako nema ništa kontroverzno. Mi ćemo se i dalje boriti protiv ustaških pozdrava i branit ćemo sve ustavne vrijednosti", kazao je.
Dogodio se presedan
"Jučer se dogodio i jedan presedan - Vlada je pogazila lokalnu autonomiju i prekršila Ustav. Nisu tražili dozvolu za zauzimanje javne površine i postavljanje pozornice", pojašnjava.
"Vlada je taj zakon namjerno prekršila i onda smo imali situaciju da je policija onemogućavala komunalne redare da rade svoj posao", rekao je Tomašević.
"Vlada je jučer napravila nekoliko desetaka komunalnih prekršaja i oko toga će se voditi postupci. To znači pravna država, postupanje prema svima na isti način. Pravila jednako vrijede za sve", dodaje.
Zahtjev za ocjenom ustavnosti
Rekao je da se Matej Mišić, predsjednik Skupštine obratio Ustavnom sudu.
"Danas je predsjednik Gradske skupštine javio da se obratio Ustavnom sudu. Izglasat ćemo zahtjev za ocjenom ustavnosti zaključka Vlade da preuzme doček. Izgurat ćemo to do kraja. Pozivam i druge gradonačelnike da razmisle može li se to i njima dogoditi. Jer ispada da Vlada može raditi što hoće", rekao je Tomašević.
Mogući referendum
"Ovo je drugi put u zadnjih par mjeseci da Vlada zadire grubo u lokalnu autonomiju. Prvi put je bilo oko Zakona za prostorno uređenje. Grad je pokušao usvojiti izmjene GUP-a prije izbora, a HDZ-ova Vlada je to opstruirala. Vlada nema pravo zadirati u lokalnu autonomiju. I u tom slučaju ćemo Ustavnom sudu uputiti zahtjev za ocjenom ustavnosti. Tražit ćemo Ustavni sud da se oglasi, a ako to ne naprave, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum pa neka ljudi odlučiti je li ovakvo zadiranje Vlade u autonomiju samouprave u skladu sa zakonom. Ako im ovo prođe, nema više granica", govori.
Zašto premijer nije došao na doček?
"Zašto jučer na dočeku nije bilo premijera, zašto nije popio čaj i došao. Mene je pozvao, a sam nije došao", dodaje Tomašević.
