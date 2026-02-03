Oglas

osjetljiv probavni sustav

Pet vrsta voća koje nije dobro jesti na prazan želudac

N1 Info
03. velj. 2026. 07:58
voće, banane, jabuke, naranče - Pexels/ilustracija
Pexels/ilustracija

Jutarnje konzumiranje voća često se smatra jednim od najzdravijih načina za početak dana jer tijelu osigurava vitamine, minerale i prirodnu energiju. No, nije svako voće idealno za jesti na prazan želudac, osobito ako imate osjetljiv probavni sustav.

Ključ je u odabiru laganog, hidratantnog voća te u kombiniranju s drugim namirnicama ako je potrebno. Pravilno odabrano voće ujutro može potaknuti probavu, stabilizirati energiju i spriječiti nagle skokove šećera u krvi, piše Zadovoljna.hr.

Voće koje je dobro jesti na prazan želudac

  1. Lubenica je odličan izbor jer sadrži puno vode, lagana je za želudac i pomaže hidrataciji tijela odmah nakon buđenja.
  2. Borovnice su bogate antioksidansima i vlaknima te nježno potiču probavu bez iritacije želuca.
  3. Jabuke (posebno slađe sorte) sadrže pektin koji podržava zdravu probavu i daje dugotrajan osjećaj sitosti.
  4. Papaja je poznata po enzimu papainu koji pomaže razgradnji proteina i smiruje želudac.
  5. Iako nisu klasično voće, orašasti plodovi poput badema ili oraha u malim količinama dobar su izbor jer osiguravaju zdrave masnoće i stabiliziraju razinu šećera u krvi.

Voće koje je bolje ne jesti na prazan želudac

  1. Banane mogu naglo povisiti razinu magnezija i šećera u krvi, što kod nekih ljudi uzrokuje umor i nadutost.
  2. Kruške su bogate grubim vlaknima koja mogu iritirati prazan želudac i izazvati nelagodu.
  3. Citrusno voće poput naranči, limuna i grejpa može povećati kiselost u želucu te izazvati žgaravicu ili gastritis.
  4. Rajčice, iako nutritivno vrijedne, sadrže taninsku kiselinu koja na prazan želudac može potaknuti osjećaj težine i nadraženost.
  5. Ananas zbog visokog udjela kiselina i enzima može biti preagresivan ako se jede samostalno ujutro.
Teme
probava voće

