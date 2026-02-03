Oglas

motiv napada zasad nepoznat

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu. Unutra bili on, supruga i kći

author
Hina
|
03. velj. 2026. 11:30
>
13:26
N1 sRBIJA
N1 Srbija

Na kuću bosanskohercegovačkog pjevača s beogradskom adresom Zdravka Čolića u utorak ujutro oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, saznaje Tanjug.

Oglas

Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, a u kući su bili pjevač, njegova supruga i kći.

Sumnja se da je ručna bomba bačena u dvorište, a motiv napada za sada nije poznat.

Na uviđaj je izišao dežurni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu koji zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnosti ovog napada, izvijestio je Tanjug.

Teme
zdravko čolić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ