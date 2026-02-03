Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu. Unutra bili on, supruga i kći

Na kuću bosanskohercegovačkog pjevača s beogradskom adresom Zdravka Čolića u utorak ujutro oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, saznaje Tanjug.
Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, a u kući su bili pjevač, njegova supruga i kći.
Sumnja se da je ručna bomba bačena u dvorište, a motiv napada za sada nije poznat.
Na uviđaj je izišao dežurni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu koji zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnosti ovog napada, izvijestio je Tanjug.
