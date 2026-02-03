doček rukometaša
Trogrlić: Jučer su i Plenković i Tomašević napravili dobre političke poteze. Gubitnici su rukometaši, sport i građani
Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao jučerašnji doček rukometaša i podjele koje su nastale u hrvatskom društvo.
Trogrlić je na početku odogovorio tko je u političkom smislu pobjednik, a tko gubitnik u jučerašnjem događaju.
"Ako gledamo rejting stranaka i političara, onda mislim da su najveći dobitnici Tomašević i Plenković. Oni su sigurno za sebe napravili politički dobre poteze, pritom ne birajući cijenu koju to nosi hrvatskom društvu. Svi ostali mislim da su na gubitku", rekao je Trogrlić.
Tko je podijelio Hrvatsku?
Trogrlić je komentirao i podjelu u društvu.
"Sad dovoljno daleko od izbora u trenutku kad bi trebalo pokazati određenu političku hrabrost, kad bi trebalo donositi odluke koje su zakonski ispravne, mi takvih političara u ovom trenutku nemamo...", kaže,
Ponovno komentirajući jučerašnja zbivanja naš sugovornik kaže: "Gubitnici su rukometaši, sport i mi kao građani jer ako je postojala jedna točka oko koje smo se spajali - to su redovito bili uspjesi naših sportaša. Do sada smo uvijek na dočecima bili jedinstveni, od jučer to više nismo i mislim da je to jako veliki gubitak za Hrvatsku. Prošle godine isti savez, isti ljudi na dočeku, isti "upitan glazbenik" i nikome ništa nije bilo sporno. Isti događaj koji smo imali prošle i ove godine je postala točka razdijele i podjela u Hrvatskoj."
Isti događaj, različite okolnosti
"U ovih godinu dana imali smo dva put isti događaj u potpuno različitim okolnostima, a politika je ove okolnosti napravila. Imamo Tomaševića prije lokalnih izbora koji dozvoljava i potpisuje ugovor s Thompsonom i događa se koncert od pola milijuna ljudi. Mijenja se retorika i postaje puno drugačija nakon izbora i grad kreće u obračun s Thompsonom. U obračunu i jedna i druga strana stvaraju neku korist.
S druge strane HDZ, koji se u tome nalazi u velikom strahu, ne zna što s tim. I u tom trenutku Plenković odlučuje da HDZ mora otići desno jer će mu se u protivnom na desnici dogoditi nešto drugo.
Imamo dva političara koji možda izgledaju hrabro, snažno i odlučno, ali za mene su oni više političke kukavice - u trenucima kada su donijeli te odluke iz straha. Vrlo loš dan za hrvatsku politiku i hrvatsko društvo kad mi raspravljamo je li Vlada ta koja je jučer prekršila zakon", kaže Trogrlić.
Gubi li HDZ politički centar vežući se uz Thompsona?
"Slažem se da je Thompson postao bitan faktor i dodirna točka Plenkovića s desnicom kojoj nikada nije bio pretjerano omiljen. Vlada je također takvog sastava da je desnija nego što je bila u prethodnim mandatima Plenkovića, ali i okruženje u svijetu je nešto desnije i vjerujem da Plenković tu priču sebi objašnjava na način da je bolje da je on takav na čelu Vlade, koja je malo desnija, nego da to ode u nekakvu vrstu ekstrema kakve vidimo u Europskoj uniji.
Thompson je također jedan od pobjednika jučerašnjeg dana. Nije lako imati njega kao partnera i nikada se nije politika pretjerano dugo usrećila s njim tako da će biti zanimljivo pratiti kako će to izgledati sve do samih izbora", zaključio je Trogrlić.
