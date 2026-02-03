Trogrlić: Jučer su i Plenković i Tomašević napravili dobre političke poteze. Gubitnici su rukometaši, sport i građani

"Slažem se da je Thompson postao bitan faktor i dodirna točka Plenkovića s desnicom kojoj nikada nije bio pretjerano omiljen. Vlada je također takvog sastava da je desnija nego što je bila u prethodnim mandatima Plenkovića, ali i okruženje u svijetu je nešto desnije i vjerujem da Plenković tu priču sebi objašnjava na način da je bolje da je on takav na čelu Vlade, koja je malo desnija, nego da to ode u nekakvu vrstu ekstrema kakve vidimo u Europskoj uniji.