rebalans državnog proračuna
DP traži preusmjeravanje milijuna iz kulture u poljoprivredu, ministrica poručila: "Sve ćemo dogovoriti"
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u ponedjeljak da će se unutar vladajuće koalicije dogovoriti o zahtjevu Domovinskog pokreta da se 11,5 milijuna eura iz proračuna njezina ministarstva preusmjeri Ministarstvu poljoprivrede.
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"Svi se uvijek bore za svoje resore, a naša Vlada je pokazala da ulaže u apsolutno sve resore. To će se sve unutar koalicije i dogovoriti", rekla je Obuljen Koržinek odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji za medije o novom stalnom postavu Muzeja Mimara.
Na prijedlog rebalansa državnog proračuna saborski zastupnici podnijeli su ukupno 38 amandmana, od kojih je sedam podnio vladajući Domovinski pokret (DP). DP-ovi zastupnici predlažu da se 11,5 milijuna eura iz Ministarstva kulture i medija preusmjeri za povećanje skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice te pomoć sektoru mljekarstva. Dodatnih 1,4 milijuna eura za proizvođače proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla predlažu osigurati preraspodjelom sredstava iz Ministarstva zaštite okoliša.
Upitana o novim zahtjevima partnera predvođenih Domovinskim pokretom i njegovim predsjednikom Ivanom Penavom te mogućim posljedicama nedavnih događanja u državi na stabilnost vladajuće koalicije, ministrica je istaknula da svi koji su dobili mandat imaju svoje politike i ciljeve.
"Mudrost je i sposobnost unutar koalicije pronalaziti zajednička rješenja. Tako je to dosad uvijek bilo, tako će biti i dalje, nema ovdje sada ništa ekstra", poručila je.
Govoreći o izborima u Srbiji i pobjedi studentske liste, Obuljen Koržinek rekla je da nema poseban komentar na rezultate, istaknuvši da su građani Srbije rekli što žele.
Izrazila je nadu da će u Srbiji biti formirana umjerena i demokratska vlast koja će uvažavati susjedne zemlje i neće stvarati probleme. Dodala je da su dobri međususjedski odnosi posebno važni u vremenu velikih kriza te da je važno imati susjede koji ne pokazuju aspiracije prema Hrvatskoj i ne izazivaju sukobe.
Istaknula je da je Hrvatska otvorena dijalogu te da će bilateralni razgovori uslijediti nakon formiranja nove vlasti u Srbiji.
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