Drito prozvao Tomaševića i Možemo: "Trče po Hrvatskoj, zaviruju u tuđe smeće, a o svome ne vode računa"

"U Gospiću parcela nije niti gradska niti državna pa se problem rješava, evo događaju se uhićenja. A mi istovremeno imamo situaciju u Zagrebu gdje gradonačelnik na pitanja što smrdi i što je zagadilo zrak, odgovara da ne zna", kazala je Dragana Turkalj na konferenciji za novinare pod nazivom "Hoće li Zagreb postati novi Gospić?".