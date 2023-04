Državni tajnik za N1 otkrio što će biti s cijenom plina za građane

Podijeli :

Pitanje je trenutka i dana kada bi HERA trebala izaći s novom promijenjenom metodologijom za određivanje tarife po kojoj će se plin prodavati kućanstvima. Bilo je dosta kritika od strane sektorskih tvtki na taj izračun metodologije. Naša novinarka Nataša Božić o tome je razgovarala s državnim tajnikom Ministarstva gospodarstva Ivom Milatićem.

“Ne možemo sada komentirati što će HERA napraviti. To i ne znamo. HERA je nezavisna regulatorna energetska agencija koja to mora odraditi sama. Jedino u njezinoj ingerenciji je izmjena metodologije koju upravo provodi. Ono što sam imao prilike čuti iz HERA-e je da oni pažljivo sve primjedbe obrađuju, moraju ih odgovoriti u zakonskom roku i donijet će odluku o novoj metodologiji. Kako je metodologija u javnom savjetovanju bila takva da će se na temelju budućih prodaja na našim referentnim tržištima, a to je prvenstveno TTF u Nizozemskoj, pratiti nekoliko dana te prodaje i po tome odrediti prosjek. Očekujemo da će ta cijena biti otprilike u okvirima kako je najavljeno. Uredbom Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu je zagarantirano građanima da će cijena ostati na razini kao što je bila, što znači da će se jasno onda pronaći onaj način kako će se razlika koja bi se mogla dogoditi financirati kroz program potpore, kad su u pitanju mali poduzetnici koji imaju određenu količinu plina koji troše i građanstvo kroz mjeru da se kroz energetsko siromaštvo iz emisija CO2 financira taj dio. Mi očekujemo da kad se sve metodologije donesu da se to financijski posloži. Za to su previđena i sredstva i način na koji će se to dogoditi”, kaže Milatić.

Na pitanje o problemima u poslovanju kod onih koji imaju dugoročne ugovore i u obvezi su plaćanja skuplje cijene, prije svega Gradska plinara Zagreb, Milatić odgovara: “Kao što je već komunicirano više puta, da bismo doznali da su problemi u poslovanju, trebali bismo dobiti od strane ovlaštenog tijela, a to je HERA, da eventualno ugovori, koji bi prouzročili potencijalne štete, da se sistematiziraju zbroje i naprave, i da se eventualno tada vidi ima li određenih problema. Onda će se sve sagledati i donijeti odluka”.

Milatić nastavlja: “Jedno je sigurno, nikome nije u interesu da bilo koji subjekt koji je prevažan u funkcioniranju opskrbe plinom, a posebno kad je u pitanju opskrba obveze javne usluge, da se ti subjekti dovedu u situaciju i problem koji bi prouzročio dodatne poteškoće u funkcioniranju cijelog sustava. Pustimo sada da se kroz neko vrijeme sve vidi i kad se stavi na stol onda će se jasno komunicirati što, kako i na koji način. Objektivno nam treba dva do tri mjeseca. Onda će se sve znati”.

Državni tajnik ističe da ovo nije problem samo u Hrvatskoj: “U Sloveniji se isto dogodilo. Čak smo izmjenjivali iskustva. Stav je Europske komisije da se vodi računa o tim troškovima koji bi nastajali, a da se sve zajedno zadovolji, da se ne događaju ovi pritisci i udari na standard i poslovanja bar manjih poduzeća”.

Dio oporbe kaže da se nadoknadama popušta Pavlu Vujnovcu i njegovim kritikama. Milatić odgovara:

“Ne znam zašto su pojedinci opterećeni imenima. Zapitao bih oporbu je li njima u interesu da gradska plinara ode u stečaj? Onda bi HEP trebao preuzeti kompletnu opskrbu i raditi cijeli posao koji je radila plinara Zagreb. Za prebacivanje obračunskih mjernih mjesta, njih 500.000, trebalo bi poslati par stotina ljudi da se to napravi u razumnom roku i dodati sto kompjutera. Lako je s pozicije opozicije razmetati se brojkama i idejama što bi tko htio. Ovo je realni život”.

Upitan imaju li okvirnu sliku koliki broj opskrbljivača u javnoj obvezi isporuke plina kućanstvima bi bio u problemu ako bi cijena išla na ovu koja je po metodologiji preko 100 eura po MB satu, Milatić je odgovorio:

“To će sve ovisiti o podatku koliko je opskrbljivača u obvezi javne usluge ugovorilo fiksne ugovore koji su vezani na ovu metodologiju koja je aktualna bila do jučer. Kao što vi sada ne možete natjerati HERA-u da taj čas daje neki novi podatak dok ne donese novu metodologiju sa konkretnom cijenom, onda će se oni samo s time baviti da nam dobave i te podatke”.

