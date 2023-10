EK: Nema popuštanja mjera zbog afričke svinjske kuge

Podijeli :

Amber Kipp/Unsplash

U Hrvatskoj po pitanju afričke svinjske kuge trenutačno nije moguće nikakvo opuštanje mjera jer nema naznaka da je situacija pod kontrolom, piše u subotu Jutarnji list.

Stav je to Europske komisije i njihov odgovor na pitanje Jutarnjeg lista je li točno da je Komisija pozitivno ocijenila sve dosadašnje postupke Ministarstva poljoprivrede, kako to često ističu ključni ljudi ministarstva, navodi dnevnik.

Uzgajivači svinja ogorčeni: “U situaciji smo kao da nestane more i da nema više ribara” Uzgajivač svinja: Ovo su najveći krivci za širenje afričke svinjske kuge Upozorenje stručnjaka: Afrička svinjska kuga nastavila se širiti Osječko-baranjskom županijom

“Komisija je obavijestila Hrvatsku da zasad nema naznaka da je situacija pod kontrolom. Novo širenje afričke svinjske kuge znak je pogoršane, a ne poboljšane situacije. Opuštanje ne bi bilo dobro za Hrvatsku, nego bi moglo imati negativne posljedice, kako za Hrvatsku tako i za ostatak Unije. Zato zasad nije moguće bilo kakvo popuštanje mjera. Međutim, Komisija je spremna pomoći i zatražila je od Hrvatske da pošalje prijedlog ove revizije i dodatne informacije o epidemiološkoj situaciji u vezi s ASK te rezultate nadzornih aktivnosti koje su dosad provedene u pogođenim županijama”, odgovorili su iz predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Dodatno, iz njihovih odgovora proizlazi i kako plan Ministarstva poljoprivrede da se nakon 20. studenoga otvori promet svježim svinjskim mesom u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Brodsko-posavskoj županiji, koje su pogođene tom bolesti domaćih svinja, sasvim sigurno neće biti u potpunosti ostvaren.

Naime, za Vukovarsku i Brodsku županiju ta je opcija ostala otvorena, ali za Osječku je definitivno odbačena. “Primjena zona ograničenja u Hrvatskoj produljena je do 26. studenoga 2023. za Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju. Zone ograničenja za Osječko-baranjsku županiju primjenjuju se do 12. siječnja 2024. godine.

Nakon tih datuma Komisija će ocijeniti epidemiološku situaciju u vezi s ASK u Hrvatskoj, i to nakon procjene informacija i obrazloženja nadležnih tijela u Hrvatskoj u pogledu stanja bolesti i poduzetih mjera”, odgovor je Komisije na pitanje što će se dogoditi ako Hrvatska do 20. studenoga 2023. ne riješi problem svinja iz kategorija 0, 1 i 2, koje se još nalaze u zonama zaštite i nadziranja, piše novinar Jutarnjeg lista Nikola Patković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Počeo kopneni napad na Gazu? Nema struje ni interneta, Hamas poslao poruku Izraelu Ministarstvo branitelja ogradilo se od izjava Ivana Penave