poslali mail studentima
Filozofski fakultet zabranio skup "Meet the Communist"
Uprava Filozofskog fakulteta u Zagrebu zabranila je održavanje programa "Meet the communist" u prostorima fakulteta koje je organizirao Klub studenata Filozofskog fakulteta.
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KSFF je objavio da je program "namijenjen za upoznavanje s idejama marksizma, okupljanje u kojem ljudi mogu pronaći mjesto za diskusiju o komunizmu, kapitalizmu, revoluciji, ali i drugim stvarima kao što su znanost, filozofija".
Dodali su da ga vodi Revolucionarni komunistički savez, pa će oni koji dođu moći "razgovarati i diskutirati i sa ljudima koji su dio internacionalne borbe protiv kapitalizma".
Međutim, Uprava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odlučila je da se za sutra ovaj najavljeni događaj ne može održati u prostorima fakulteta.
Tu odluku priopćili su studentima putem maila, kojeg smo imali na uvid, a kojeg prenosimo u cijelosti;
"Poštovane kolege i kolegice, drage studentice i studenti,
povodom najavljenog događaja „Meet the Communist”, predviđenog za 21. listopada u organizaciji Kluba studenata Filozofskog fakulteta i Revolucionarnog komunističkog saveza, Uprava Fakulteta zaprimila je brojne upite i reakcije članova akademske zajednice i zainteresirane javnosti. Pojedini dopisi sadržavali su uz ostalo i pozive na uključivanje policije i sigurnosno-obavještajne agencije. Stoga smo zatražili od Kluba studenata Filozofskog fakulteta očitovanje o organizatorima, sadržaju programa, govornicima i planiranim aktivnostima. Unatoč upućenom zahtjevu, traženo očitovanje nismo zaprimili.
Uvidom u javno dostupne stranice Revolucionarnog komunističkog saveza vidljivo je da se organizacija otvoreno zalaže za revolucionarnu promjenu postojećega političkog sustava, ukidanje institucija, vlade i predsjednika države te izgradnju revolucionarne komunističke partije. Među navedenim ciljevima nalaze se i političko organiziranje mladih i studenata, pridobivanje novih članova te širenje organizacijskog djelovanja, uključujući fakultete.
Filozofski fakultet bio je i ostat će prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja, akademskog dijaloga i sučeljavanja različitih, pa i radikalnih političkih i društvenih ideja. Kao što je jučer na Danu Fakulteta naglašeno više puta, sloboda mišljenja i govora, demokratske vrijednosti, tolerancija i odgovornost prema društvenoj zajednici temelji je našeg postojanja. Vjerujemo da svi dijelimo mišljenje kako Fakultet mora ostati mjesto kritičkog promišljanja društvenih promjena, a ne poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta. Stoga, budući da organizatori nisu dostavili tražene informacije, Uprava postupajući odgovorno za zakonitost rada i korištenje fakultetskih prostora te sigurnost prisutnih, ne može odobriti održavanje najavljenog događaja u prostorijama i prostorima Fakulteta.
Uz pozdrave, Uprava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu."
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