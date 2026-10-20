Filozofski fakultet zabranio skup "Meet the Communist"

Filozofski fakultet bio je i ostat će prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja, akademskog dijaloga i sučeljavanja različitih, pa i radikalnih političkih i društvenih ideja. Kao što je jučer na Danu Fakulteta naglašeno više puta, sloboda mišljenja i govora, demokratske vrijednosti, tolerancija i odgovornost prema društvenoj zajednici temelji je našeg postojanja. Vjerujemo da svi dijelimo mišljenje kako Fakultet mora ostati mjesto kritičkog promišljanja društvenih promjena, a ne poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta. Stoga, budući da organizatori nisu dostavili tražene informacije, Uprava postupajući odgovorno za zakonitost rada i korištenje fakultetskih prostora te sigurnost prisutnih, ne može odobriti održavanje najavljenog događaja u prostorijama i prostorima Fakulteta.