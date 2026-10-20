Baci bombu, goni bandu

Paradoksalno, uz sav napredak kriminalističkih, forenzičkih i ostalih tehnologija, Unabomber je uhvaćen pomoću dobre, stare - lingvistike. U rujnu 1995., naime, potpisujući se kao "Freedom Club" poslao je na adrese pet velikih novinskih redakcija stotinjak stranica svog manifesta "Industrijsko društvo i njegova budućnost", zahtijevajući njegovu objavu u zamjenu za prestanak terora. Manifest - u kojemu tvrdi kako je tehnološki napredak autonoman i izvan racionalne ljudske kontrole, odgovoran za stvaranje sociopolitičkog poretka koji ljudske potrebe podređuje vlastitima, uništavajući individualne slobode, zajednice i prirodu, te stvarajući moderno tehnološko društvo kao totalitarnu silu čiji će kolaps biti razoran - na kraju su kao specijalni prilog pristali objaviti New York Times i Washington Post. "Revolucija koju imamo na umu neće nužno uključivati ​​oružani ustanak protiv bilo koje vlade", stajalo je u 193. točki Manifesta. "Fokus će biti na tehnologiji i ekonomiji, a ne na politici."