Fižulić: Porez na imovinu imaju svi uređeni sustavi, to je nužnost

Bivši ministar gospodarstva, kolumnist Telegrama Goranko Fižulić bio je gost Novog dana N1 televizije.

Komentirao je višemjesečni rat Vlade i trgovaca oko ograničavanja cijena. On kaže kako je koncentracija Vlade na trgovce prehranim i svakodnevnim potrepštinama vrlo populistička. “Ako u Hrvatskoj postoji tržište takvih proizvoda i postoji dominantna pozicija nekog trgovca, Vlada ima mehaminzam i AZTN. U uređenim društvima Agencija ukida pokušaj kartela tako da naredi da se proda neki broj trgovina ili prodajnih mjesta”, objašnjava Fižulić.

“Ukupan nivo cijena u Hrvatskoj je očito viši nego u državama iz kojih ti lanci dolaze. Kako je do toga došlo? U Hrvatskoj je bitno manji udio diskontera nego što je to u susjednim državama. Bijelim listama, usporedbom cijena, ne postiže se ništa. Zamrzavanjem cijena vi možete postići puno toga, ali je pitanje koliko će to trajati i koliko ćete nestašica kreirati”, kaže.

Fižulić kaže i kako su neprovedive prijetnje da Vlada arbitrira kome daje subvenciju, a kome ne jer bi to bila unaprijed izgubljena pravna bitka. “Ali cijela ta koncentracija Vlade je dimna zavjesa da Vlada nije učinila ono što je mogla da bi inflacija u RH bila ispodprosječna u odnosu na sve druge članice eurozone. A to je osnovni hrvatski problem”, kaže.

“Vlada nije ništa poduzela da ohladi cijene nekretnina”, upozorava bivši ministar gospodarstva.

Fižulić upozorava i da je rentijerstvo isplativije od rada i da bi oni koji se bave turističkim najmom trebali plaćati iste pristojbe kao i oni koji se bave drugim vrstama najma. “Treba oporezivati rad, ali i nekretninu kao takvu. Najveći hrvatski problem su deseci tisuća stanova u kojima nitko ne živi”, kaže i dodaje kako bi u inozemstvu oni koji imaju imovinu koju ne koriste na to platili veliki porez, a u Hrvatskoj to nije ni tema. Fižulić kaže i kako svi suvremeni porezni sustavi oporezuju imovinu i nekretnine pa će se to kad-tad dogoditi i u Hrvatskoj.

“Porez na imovinu imaju svi uređeni sustavi, to je nužnost. U našem bi sustavu pomogao da se ohladi tržište nekretnina i da odvrati ljude od namjere da štede u nekretninama, a ne da kupuju nekretnine zato što im one trebaju”, kaže.

On ne vjeruje da će ova Vlada uvesti porez na nekretnine jer u zadnjoj godini mandata Plenković neće uvoditi nikakve nove poreze ni povećavati postojeće jer “s barem prividno boljim saldom” želi u ći u izbore, govori.

