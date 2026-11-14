Govoreći o iskustvima koja je pritom imala, spomenula je vezivanje i davanje lijekova te istaknula kako smatra da je njezina prisutnost bila presudna za sinov život. "Mi smo ovdje šutjeli osam minuta, a ustvari smo trebali svi vrištati. Trebamo vrištati i dići svoj glas za Kristiana i za sve ove Kristiane koji danas prolaze ove muke”, rekla je Zekić, izrazivši sućut njegovoj obitelji i pozvavši na promjene u sustavu skrbi za najranjivije skupine.