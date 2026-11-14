HRVATSKA DIŽE GLAS
FOTO / Osam minuta šutnje u više gradova za preminulog Periša: "Danas je on, a sutra mi"
Paljenjem lampiona i osmominutnom šutnjom u više hrvatskih gradova odana je u subotu u podne počast Kristianu Josipu Perišu, čija je smrt u Klinici Sveti Ivan otvorila pitanja o postupanju prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama te skrbi za osobe s mentalnim poteškoćama.
Osam minuta šutnje simboliziralo je trajanje agonije kroz koju je prošao preminuli mladić, istaknuli su organizatori, a počast mu odana u Splitu, Zagrebu, Dubrovniku i Osijeku.
U Splitu su se građani okupili na Voćnom trgu, a Ante Tešija iz inicijative Zdravi Split rekao je kako je riječ o prijelomnom trenutku za promjenu odnosa prema građanima i sigurnosti. "Ako ovo nije upozorenje, ne znam što se još treba dogoditi da bismo krenuli naprijed”, kazao je Tešija, pozvavši građane da dignu glas i stvaraju društvo u kojem neće vladati strah.
"Danas je on, sutra mi"
Sofija Medvešek, jedna od okupljenih, rekla je kako je važno pokazati solidarnost i suosjećanje s obitelji preminulog. "Danas je on, sutra mi. Moramo biti jedni za druge i imati barem malo suosjećanja. Strašno je i nezamislivo poslati dijete u bolnicu i doživjeti da ga vratiš mrtvog. Za to jednostavno nema riječi”, rekla je.
O svom iskustvu na splitskoj psihijatriji govorio je Vitomir Pleić, rekavši da je nedavno mjesec dana bio hospitaliziran protiv svoje volje te da je tijekom boravka bio vezan, što smatra neopravdanim. Ivo Grabovac, hrvatski branitelj i dragovoljac iz 1991. godine, poručio je kako država mora osigurati funkcionalno zdravstvo, školstvo i sudstvo.
Okupljeni iznijeli svoja iskustva u psihijatrijskim ustanovama
Sanja Zekić, majka 33-godišnjeg sina s umjerenim intelektualnim teškoćama, ispričala je da se njezina obitelj posljednjih deset godina suočava s njegovim zdravstvenim poteškoćama i agresivnim ponašanjem, zbog čega su često boravili u psihijatrijskim ustanovama u Splitu, Zagrebu i na Rabu.
Govoreći o iskustvima koja je pritom imala, spomenula je vezivanje i davanje lijekova te istaknula kako smatra da je njezina prisutnost bila presudna za sinov život. "Mi smo ovdje šutjeli osam minuta, a ustvari smo trebali svi vrištati. Trebamo vrištati i dići svoj glas za Kristiana i za sve ove Kristiane koji danas prolaze ove muke”, rekla je Zekić, izrazivši sućut njegovoj obitelji i pozvavši na promjene u sustavu skrbi za najranjivije skupine.
"Htjeli smo poručiti obitelji da nisu sami"
U Zagrebu je okupljanje na Cvjetnom trgu organizirala Studentska inicijativa "Vrijeme za promjene”, a nakon osam minuta šutnje okupljeni su zapljeskali.
Predstavnica inicijative poručila je da je okupljanje posvećeno isključivo Perišu te osudila događaje koji su doveli do njegove smrti. "Smatramo da se to ne smije događati unutar institucija gdje ljudi dolaze po pomoć i podršku", izjavila je.
U Dubrovniku je okupljanje bilo ispred crkve svetog Vlaha. "Htjeli smo poručiti obitelji da nisu sami u tuzi i boli. Okupili smo se radi Kristiana, a vjerujemo da to nije prvi slučaj. Želimo da se nešto pokrene i da se nikad više ne ponovi“, rekle su organizatorice Svjetlana Pejić i Antonjeta Miletić.
U Osijeku su okupljeni šutjeli osam minuta na središnjem Trgu Ante Starčevića, a sudionica Nera Vorkapić rekla je da se okupili kako bi izrazili solidarnost i podršku obitelji Periš, ali i kako bi pokazali da su dio društva koji želi promjenu.
Sudionica okupljanja Marija Nesvanulica rekla je kako je građane okupila nepravda, koju ne žele prešutjeti, jer ovaj slučaj pokazuje brutalno nasilje u ustanovi u kojoj je Periš došao s punim povjerenjem, kako bi zatražio pomoć.
Komemoracija u subotu kod Manduševca
Periš je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, a zbog sumnje na teško ubojstvo u istražnom zatvoru nalaze se četiri medicinska tehničara. Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u dokumentiranju postupaka fizičkog sputavanja pacijenta.
Nakon njegove smrti ostavku je podnijela ravnateljica Klinike Majda Grah, a odstupili su i njezina zamjenica te pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo. Ostavke su podnijela i četiri od sedam članova Upravnog vijeća, među kojima i predsjednik Mirando Mrsić.
Periševa obitelj najavila je komemoraciju u subotu, 21. studenoga, u 18.30 na Trgu bana Josipa Jelačića, kod Manduševca. Naglasila je da je riječ o službenoj komemoraciji obitelji, nepovezanoj s drugim događajima ili prosvjedima posvećenima Perišu.
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