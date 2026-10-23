Fond o otpad u Gospiću: Sanacija ulazi u ključnu fazu, osigurali smo 55 milijuna eura

"Cilj nam je što prije i trajno sanirati ovu lokaciju, ukloniti potencijalne rizike za okoliš i zdravlje ljudi te stvoriti uvjete da se prostor vrati u prvobitno stanje. Osigurali smo sredstva, proveli dodatne analize, pripremili dokumentaciju i istražili domaće i međunarodno tržište. Sljedeći tjedan pokrećemo oba postupka nabave, a prioritet nam je da se planirani rokovi sanacije ne dovedu u pitanje", istaknuo je Balen na sastanku s predstavnicima Ličko-senjske županije, Grada Gospića i ostalih jedinica lokalne samouprave s područja Like, kao i s predstavnicima udruga te OPG-ova.