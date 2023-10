Grbin o slučaju Grlića Radmana: “Ajmo uzeti Zakon o sprječavanju sukoba interesa i poderati ga…”

Podijeli :

O političkim aktualnostima u Newsroomu N1 televizije govorio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

U pogonu osječke tvrtke Drava international kod prigradskog naselja Brijest u srijedu poslije ponoći došlo je do požara uskladištene plastike na otvorenom prostoru.

“Ovo je situacija velike i opasne ugroze jer samo saniranje će trajati i godinama, sanirat će se ogromnim sredstvima i tu štetu trebaju snositi prvenstveno vlasnici i one službe koje nisu na vrijeme reagirale”, kazao je Osječko-baranjski župan Ivan Anušić u izjavi za medije.

HZJZ izdao preporuke zbog požara u Osijeku i objasnio kada se trebate javiti liječniku

Grbin smatra da župan proziva imaginarne odgovorne: “Čini mi se kao da mu je jedino bitno da nitko ne upire prstom u njega. Nije se udostojio reći tko bi mogli biti odgovorni ljudi pa ću ja reći: Na nacionalnom nivou, za provedbu našeg zakona i plana kako se gospodari otpadom, odgovoran je Fond za zaštitu okoliša”, ističe predsjednik SDP-a.

“Ovaj centar je točka na kojoj se skuplja sav PET otpad u Hrvatskoj. Teško je zamisliti da će ovo profunkcionirati u neko dogledno vrijeme. Moramo razgovarati o tome što će se napraviti s tlom na koje će ovaj dim padati. Kao što je opasan u zraku, opasan je i kada padne na tlo. U sljedećih godinu dana morat će se promatrati i analizirati mjesta gdje će dim padati”, dodao je.

“Ili je glup ili je namjerno zatajio…”

Oporba je uspjela pokrenuti novo glasovanje o opozivu ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Kolege ga brane i uporno se pokušava govoriti o tome da se radilo o nonšalanciji i nepažnji.

“2015. godine, on je zatražio mišljenje od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Oni su mu crno na bijelo objasnili što treba raditi. On je ili glup ili je namjerno to zatajio, a s obzirom na njegove akademske titule i elokventnost, čini mi se da glup nije pa dolazi do toga da on to namjerno nije prijavio. Zašto? Na to on mora dati odgovor”, kazao je.

Žustra rasprava o opozivu Grlića Radmana: “Kako mom ćaći nije dopala firma?”

“Taj novac od dividende je možda zakonito stečen, ali je stečen od trgovačkog društva koje dobar dio svojih prihoda stječe obavljanjem poslova s državom. I danas kada se događa situacija s afričkom svinjskom kugom, oni svakog dana na temelju toga što imaju monopolistički položaj, zarađuju”, dodao je.

Međutim, Grlić Radman kaže da ništa nije sakrio, da je platio porez na tu dobit i da se sve da provjeriti.

“Ajmo uzeti Zakon o sprječavanju sukoba interesa, poderati ga i donijeti jedan koji glasi da se Zakon o sprječavanju sukoba interesa stavlja van snage. Očito nam nije bitan i potreban. Bolje da ga nema ako će se kršenje njegovih odredbi relativizirati na ovakav način”, zaključio je Grbin.

Dodao je i kako očekuje da će ministra Grlića Radmana premijer i dalje grčevito braniti, što dovodi do potpunog narušavanja povjerenja u politički sustav.

Na jedan segment potrošen neviđen novac

Hrvatska je zadnja članica NATO-a koja još uvijek koristi MiG-ove. Prijelaz s MiG -21 na Rafale skok je od nekoliko generacija borbenih aviona.

“Nitko ne osporava da je u usporedbi s MiG-21, Rafale neusporedivo napredniji i da će doprinijeti zaštiti hrvatskog neba, ali pitam se je li Hrvatskoj potreban toliko skup sustav”, istaknuo je dodajući: “”Mi smo kupili jedan segmentić i na njega potrošili novac kakav u obrambenom sustavu, u povijesti Hrvatske nije potrošen.”

“Kada su se nabavljali Rafali, postavljali smo pitanje zašto se u Grčkoj mogu objavljivati ugovori, da znamo što smo dobili za novac koji ćemo platiti, a u Hrvatskoj ne. Što je s hangarima i koliko će nas to koštati u sljedećih 30 godina? Ne žele se dati odgovori”, kazao je.

Poštenje u obnašanju dužnosti i borba za potlačene

Premijer kao uspjeh svoje Vlade ističe rast plaća za 50 posto, rast minimalne plaće, BDP-a i turističku sezonu…

“Realna plaća nije rasla ni približno koliko je to što govorimo. Realna mirovina se ne nosi s inflacijom u zadnje dvije i pol godine”, ističe dodajući: “Plaća mora rasti u vrijeme kada je inflacija u dvije i pol godine 25 posto. To je realnost koju naši ljudi žive. Moramo govoriti o tome kako da plaće rastu iznad inflacije, a ne da slušamo Borisa Vujčića i HDZ-ovce koji će reći da je jedan od najvećih problema inflacije to što imamo velike plaće.”

Prvi Rafalei s hrvatskim oznakama neće u Hrvatsku prije proljeća 2024.

Upitan što smatra najvećim postignućem u vođenju stranke, odgovara:

“Teme kojima smo se u međuvremenu okrenuli. Mislim da se vraćamo na ono što je ključno, a to je standard ljudi, uvjeti života i poštenje u obnašanju javne dužnosti, isto kao i borba za one koji su u našem društvu na bilo koji način potlačeni”, kazao je.

