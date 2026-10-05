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"Bit će pregovora"

Fuchs: O osnovici plaća razgovarat će se, ali još nema iznosa

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Hina
|
05. lis. 2026. 15:56
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U povodu Svjetskog dana ucitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih vec tradicionalno nagradjuje najbolje odgojno-obrazovne djelatnike.
Marko Prpic/PIXSELL

U povodu Svjetskog dana učitelja u ponedjeljak je novčanom nagradom od 1327 eura bruto nagrađeno 518 odgojno-obrazovnih djelatnika, a ministar Radovan Fuchs rekao je da će biti pregovora o osnovici plaća, no da je trenutačno u tijeku izrada proračuna.

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"Što god bih vam rekao o vrijednostima ili iznosima ne bi bilo točno", kazao je novinarima uoči dodjele nagrada.

Rekao je i da vjeruje kako će svi dionici uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržišta i utjecaj svih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju postići najbolji dogovor. Uputio je apel za razumnim zahtjevima i konstruktivnim dijalogom.

Radovan Fuchs nagrađenima se obratio na svečanoj dodjeli u zgradi Sveučilišta u Zagrebu te im čestitao Svjetski dan učitelja u svoje ime i u ime premijera Andreja Plenkovića.

Istaknuo je odgovornost učiteljskog poziva i rekao da je cilj svakom djetetu omogućiti da tijekom obrazovanja ostvari najviše što može, u skladu sa svojim mogućnostima, te da djeca imaju jednake mogućnosti za učenje, djelovanje i igru.

Kazao je i da umjetna inteligencija stavlja nove izazove pred učitelje i nastavnike budući da se mijenjaju načini učenja i poučavanja. 

Ministar je ranije danas u čestitci upućenoj učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i  ravnateljima naglasio kako je obrazovanje jedan od četiri ključna hrvatska razvojna prioriteta u ovome desetljeću.

Podsjetio je da se u obrazovnu infrastrukturu ulaže 3,2 milijarde eura, što je, rekao je, najveći investicijski ciklus u hrvatskom obrazovanju do sada, dodajući da se grade i dograđuju vrtići, škole i sportske dvorane te stvaraju uvjeti za rad učitelja i jednake obrazovne mogućnosti za svako dijete.

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