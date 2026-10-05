Podsjetio je da se u obrazovnu infrastrukturu ulaže 3,2 milijarde eura, što je, rekao je, najveći investicijski ciklus u hrvatskom obrazovanju do sada, dodajući da se grade i dograđuju vrtići, škole i sportske dvorane te stvaraju uvjeti za rad učitelja i jednake obrazovne mogućnosti za svako dijete.