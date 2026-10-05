"Bit će pregovora"
Fuchs: O osnovici plaća razgovarat će se, ali još nema iznosa
U povodu Svjetskog dana učitelja u ponedjeljak je novčanom nagradom od 1327 eura bruto nagrađeno 518 odgojno-obrazovnih djelatnika, a ministar Radovan Fuchs rekao je da će biti pregovora o osnovici plaća, no da je trenutačno u tijeku izrada proračuna.
Oglas
"Što god bih vam rekao o vrijednostima ili iznosima ne bi bilo točno", kazao je novinarima uoči dodjele nagrada.
Rekao je i da vjeruje kako će svi dionici uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržišta i utjecaj svih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju postići najbolji dogovor. Uputio je apel za razumnim zahtjevima i konstruktivnim dijalogom.
Radovan Fuchs nagrađenima se obratio na svečanoj dodjeli u zgradi Sveučilišta u Zagrebu te im čestitao Svjetski dan učitelja u svoje ime i u ime premijera Andreja Plenkovića.
Istaknuo je odgovornost učiteljskog poziva i rekao da je cilj svakom djetetu omogućiti da tijekom obrazovanja ostvari najviše što može, u skladu sa svojim mogućnostima, te da djeca imaju jednake mogućnosti za učenje, djelovanje i igru.
Kazao je i da umjetna inteligencija stavlja nove izazove pred učitelje i nastavnike budući da se mijenjaju načini učenja i poučavanja.
Ministar je ranije danas u čestitci upućenoj učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima naglasio kako je obrazovanje jedan od četiri ključna hrvatska razvojna prioriteta u ovome desetljeću.
Podsjetio je da se u obrazovnu infrastrukturu ulaže 3,2 milijarde eura, što je, rekao je, najveći investicijski ciklus u hrvatskom obrazovanju do sada, dodajući da se grade i dograđuju vrtići, škole i sportske dvorane te stvaraju uvjeti za rad učitelja i jednake obrazovne mogućnosti za svako dijete.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas