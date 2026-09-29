Pismo ministru Fuchsu: "Prekinite svaku znanstvenu, obrazovnu i inovacijsku suradnju s Izraelom"

Slavko Midzor / Pixsell, REUTERS/Ramadan Abed

Inicijativa za akademiju solidarnosti i epistemičke pravde (IzASEP) danas je ministru znanosti, obrazovanja i mladih Radovanu Fuchsu uputila otvoreno pismo. Pismo je povod najavi otpravnika poslova Države Izrael u Republici Hrvatskoj da će se nakon sastanka s ministrom širiti akademska i sveučilišna suradnja, jačati partnerstva u znanstvenim istraživanjima i pokretati nove inicijative za razmjenu mladih.

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Otpravnik poslova Države Izrael u Republici Hrvatskoj navodi da je nedavno s Vama održao „izvrstan sastanak” o podizanju izraelsko-hrvatskih odnosa na višu razinu. Pritom ističe širenje akademske i sveučilišne suradnje, jačanje partnerstava u znanstvenim istraživanjima te pokretanje novih inicijativa za razmjenu mladih, stoji u pismu.

Oštro se protivimo takvim aktivnostima. Smatramo ih sramotnima i kompromitirajućima za akademsku zajednicu u Hrvatskoj, koju kao ministar predstavljate, dodaju iz IzASEP-a.

Zahtjev za prekid suradnje

Krajem ožujka 2025. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih uputili smo otvoreno pismo na koje, nažalost, nikada nismo dobili odgovor. U skladu sa zahtjevima brojnih akademskih inicijativa i institucija u Europskoj uniji i okupiranoj Palestini, ponovno pozivamo Ministarstvo da prekine svaku znanstvenu, obrazovnu i inovacijsku suradnju s Izraelom, navodi se.

Omar AL-QATTAA / AFP

Pozivamo ga i da se u tijelima Europske unije dosljedno zauzima za isključivanje Izraela iz Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije te za raskid Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela zbog nepoštovanja ljudskih prava iz članka 2. tog sporazuma.

Razaranje Gaze i nasilje na okupiranim područjima

Nadamo se da Vam, uz brojna dostupna službena izvješća, ne moramo dokazivati zastrašujuće razmjere stradanja i nesagledivu štetu nanesenu osnovnoj životnoj infrastrukturi, prirodnim resursima i ostaloj imovini palestinskog naroda.

Nadamo se također da Vam je poznata povijest višestruko raseljavanog stanovništva i oduzimanja teritorija, izraelskog kršenja međunarodnog prava, kao i stajališta međunarodnih organizacija i stručnih udruženja — među njima UN Human Rights Council, UN Human Rights Office of the High Commissioner, Amnesty International, Forensic Architecture i Human Rights Watch — uključujući izraelske organizacije, o kvalifikaciji genocida u Gazi, dodaje se.

Vjerujemo da i do Vas svakodnevno dopiru vijesti provjerenih novinskih agencija o kontinuiranom nasilju ilegalnih izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu, uz otvorenu podršku izraelske vlade.

Uništena sveučilišta i ubijeni znanstvenici

Kada je riječ o našem sektoru, podsjećamo Vas da je Izrael uništio sva sveučilišta u Gazi i ubio dvjestotinjak palestinskih visokoškolskih nastavnika i znanstvenika — naših kolegica i kolega. Iranski znanstvenici i članovi njihovih obitelji također su žrtve izraelskih ubilačkih akcija.

Sve se to događa uz punu podršku i aktivno sudjelovanje izraelskih akademskih institucija, ponekad, nažalost, i u suradnji s hrvatskim istraživačkim institucijama.

Zašto Ministarstvo primjenjuje drukčije kriterije?

Podsjećamo da je Ministarstvo svega nekoliko tjedana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu od sveučilišta, veleučilišta i visokih škola zatražilo suzdržavanje od svake suradnje s ruskim partnerskim organizacijama u visokom obrazovanju i znanosti. Konkretno, zatražilo je obustavu postojeće suradnje i pokretanja novih projekata.

Gospodine ministre, zašto Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih isto ne traži i u slučaju Izraela? Zašto, naprotiv, prema riječima otpravnika poslova Izraela, tu suradnju namjerava ojačati?

Uzajamnost i partnerstvo pripadnika akademske zajednice, obveza razvijanja društvene odgovornosti studenata i drugih članova akademske zajednice te etičnost i društvena odgovornost znanstvenika, umjetnika i nastavnika temeljne su zakonske vrijednosti znanosti i visokog obrazovanja. One određuju našu društvenu ulogu i ne želimo da ostanu mrtvo slovo na papiru.

Zahtijevamo stoga Vaše hitno očitovanje javnosti i akademskoj zajednici u Hrvatskoj, koja nije slijepa ni imuna na besramnu, rasističku primjenu dvostrukih kriterija i vrijeđanje osnovnih etičkih načela.