smrt pacijenta u jankomiru
Goluža: "Imam informaciju da je Tomašević sve znao puno ranije. Policija treba izuzeti svu komunikaciju"
Nakon sjednice zagrebačke Gradske skupštine izjavu je dao i gradski zastupnik Trpimir Goluža, koji je komentirao okolnosti smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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"Ravnateljica je zvala interventnu policiju jer je dobila dojavu da je riječ o izrazito agresivnom čovjeku kojeg ni policija ne može smiriti. Žena je znala da se ondje događao cirkus. Dolazi ujutro na posao, zna da se sve dogodilo u prostoru koji je pokriven videonadzorom, prima izvješće dežurnih i traži izjave onih koji su u tome izravno sudjelovali. Ne dobiva izjave, u redu. To je 22. listopada. Već 23. listopada odvjetnik obitelji šalje dopis kojim traži izuzimanje videosnimki. Ravnateljica odgovara da će mu ih ustupiti, ali unatoč svemu tome ne želi pogledati što se dogodilo. Pa ljudi, je li to moguće? Riječ je o zreloj ženi od 50 godina koja godinama vodi taj sustav. To je jednostavno nemoguće”, ustvrdio je.
"Tomašević sve znao prije puta u Barcelonu"
"Predsjednik Upravnog vijeća znao je za to puno prije 4. studenoga. I gradonačelnik Tomašević znao je puno prije, kao i pročelnica nadležnog gradskog ureda. Imam informaciju da je Tomašević za sve ovo znao prije nego što je otišao na put u Barcelonu, 27. listopada. Sve je to vrlo lako dokazivo”, rekao je i objasnio kako;
"Policija bi u istrazi trebala izuzeti svu komunikaciju između gradonačelnika i predsjednika Upravnog vijeća, između gradonačelnika i ravnateljice, između gradonačelnika i pročelnice, kao i njihovu međusobnu komunikaciju. Vrlo lako će se dokazati da su svi sve znali”, ustvrdio je Goluža.
Na pitanje odakle mu informacije da je gradska vlast ranije bila upoznata sa slučajem, nije želio otkriti svoj izvor.
"Neću otkriti identitet čovjeka koji je u uskom krugu gradonačelnika i koji mi tvrdi da je Tomašević za sve znao prije nego što je otišao na put”, rekao je.
Traži ostavke odgovornih
"Upravo zato što su sve znali, a nastavili su se iživljavati nad obitelji pokojnika i jer i danas koriste ovaj slučaj kako bi se između redaka obračunavali s onima koji žele saznati istinu, zahtijevam da svi iz moralnih razloga podnesu neopozive ostavke”, poručio je.
"Gradonačelnik, ravnateljica i pročelnica nisu fizički ubili čovjeka, ali su odgovorni za njegovu smrt”, zaključio je Goluža.
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