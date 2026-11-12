Goluža: "Imam informaciju da je Tomašević sve znao puno ranije. Policija treba izuzeti svu komunikaciju"

"Ravnateljica je zvala interventnu policiju jer je dobila dojavu da je riječ o izrazito agresivnom čovjeku kojeg ni policija ne može smiriti. Žena je znala da se ondje događao cirkus. Dolazi ujutro na posao, zna da se sve dogodilo u prostoru koji je pokriven videonadzorom, prima izvješće dežurnih i traži izjave onih koji su u tome izravno sudjelovali. Ne dobiva izjave, u redu. To je 22. listopada. Već 23. listopada odvjetnik obitelji šalje dopis kojim traži izuzimanje videosnimki. Ravnateljica odgovara da će mu ih ustupiti, ali unatoč svemu tome ne želi pogledati što se dogodilo. Pa ljudi, je li to moguće? Riječ je o zreloj ženi od 50 godina koja godinama vodi taj sustav. To je jednostavno nemoguće”, ustvrdio je.