Oglas

Smrt pacijenta

Oglasila se i Hrvatska liječnička komora o slučaju Jankomir

author
N1 Info
|
12. stu. 2026. 10:00
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_050525_132240836
Robert Anic/PIXSELL

Hrvatska liječnička komora (HLK) oglasila se o slučaju smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, osudivši svaki oblik nasilja i nehumanog postupanja prema pacijentima.

Oglas

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatska liječnička komora izražava duboku i iskrenu sućut obitelji preminulog pacijenta Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Snimka postupanja prema pacijentu objavljena u medijima duboko je uznemirujuća i razumijemo zgroženost i ogorčenje javnosti. HLK nedvosmisleno osuđuje svaki oblik nasilja, nehumanog i neprofesionalnog postupanja prema pacijentima. Takvom postupanju nema mjesta u zdravstvenom sustavu, a osobito u skrbi za najranjivije skupine pacijenata.

Nužno je žurno, temeljito i nepristrano utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja, kao i pojedinačnu odgovornost svih uključenih. Nadležno povjerenstvo Komore zatražilo je očitovanja uključenih liječnika i ravnateljice Klinike te će u okviru svojih nadležnosti poduzeti odgovarajuće korake.

HLK upozorava da neovlašteno objavljivanje i širenje snimke te osjetljivih medicinskih podataka preminulog pacijenta predstavlja zadiranje u njegovo dostojanstvo i obvezu čuvanja liječničke tajne koja ne prestaje ni nakon smrti pacijenta.

HLK izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijetnji upućenih zdravstvenim radnicima Klinike te očekuje da ih nadležna tijela hitno istraže i osiguraju zaštitu zaposlenika. Ogorčenje javnosti ne smije prerasti u prijetnje, zastrašivanje i javni linč. Odgovornost se mora utvrđivati na temelju činjenica, u zakonitim postupcima.

Pozivamo na odgovornost i suzdržanost u javnom prostoru. Odgovornost pojedinaca ne smije se prenositi na sve zdravstvene radnike koji svakodnevno savjesno i predano skrbe o svojim pacijentima. Utvrđivanje istine i odgovornosti, zaštita dostojanstva i sigurnosti pacijenata kao i zdravstvenih radnika moraju biti zajednički cilj svih uključenih."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvatska liječnička komora jankomir kristian josip periš

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ