Oglasila se i Hrvatska liječnička komora o slučaju Jankomir

Pozivamo na odgovornost i suzdržanost u javnom prostoru. Odgovornost pojedinaca ne smije se prenositi na sve zdravstvene radnike koji svakodnevno savjesno i predano skrbe o svojim pacijentima. Utvrđivanje istine i odgovornosti, zaštita dostojanstva i sigurnosti pacijenata kao i zdravstvenih radnika moraju biti zajednički cilj svih uključenih."