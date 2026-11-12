Smrt pacijenta
Oglasila se i Hrvatska liječnička komora o slučaju Jankomir
Hrvatska liječnička komora (HLK) oglasila se o slučaju smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, osudivši svaki oblik nasilja i nehumanog postupanja prema pacijentima.
Oglas
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Hrvatska liječnička komora izražava duboku i iskrenu sućut obitelji preminulog pacijenta Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
Snimka postupanja prema pacijentu objavljena u medijima duboko je uznemirujuća i razumijemo zgroženost i ogorčenje javnosti. HLK nedvosmisleno osuđuje svaki oblik nasilja, nehumanog i neprofesionalnog postupanja prema pacijentima. Takvom postupanju nema mjesta u zdravstvenom sustavu, a osobito u skrbi za najranjivije skupine pacijenata.
Nužno je žurno, temeljito i nepristrano utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja, kao i pojedinačnu odgovornost svih uključenih. Nadležno povjerenstvo Komore zatražilo je očitovanja uključenih liječnika i ravnateljice Klinike te će u okviru svojih nadležnosti poduzeti odgovarajuće korake.
HLK upozorava da neovlašteno objavljivanje i širenje snimke te osjetljivih medicinskih podataka preminulog pacijenta predstavlja zadiranje u njegovo dostojanstvo i obvezu čuvanja liječničke tajne koja ne prestaje ni nakon smrti pacijenta.
HLK izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijetnji upućenih zdravstvenim radnicima Klinike te očekuje da ih nadležna tijela hitno istraže i osiguraju zaštitu zaposlenika. Ogorčenje javnosti ne smije prerasti u prijetnje, zastrašivanje i javni linč. Odgovornost se mora utvrđivati na temelju činjenica, u zakonitim postupcima.
Pozivamo na odgovornost i suzdržanost u javnom prostoru. Odgovornost pojedinaca ne smije se prenositi na sve zdravstvene radnike koji svakodnevno savjesno i predano skrbe o svojim pacijentima. Utvrđivanje istine i odgovornosti, zaštita dostojanstva i sigurnosti pacijenata kao i zdravstvenih radnika moraju biti zajednički cilj svih uključenih."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas