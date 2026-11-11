ZAŠTITARI U BOLNICI
Mirando Mrsić najavio nove mjere : "Suočavamo se s brojnim prijetnjama"
Predsjednik Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Mirando Mrsić najavio je uvođenje zaštitara u bolnicu u zagrebačkom Jankomiru nakon prijetnji kojima su izloženi zaposlenici poslije smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša.
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Mirando Mrsić, predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju, potvrdio je da je završen izvanredni inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva u toj ustanovi, pokrenut nakon smrti 32-godišnjeg Periša, piše Net.hr.
Četvorica zaposlenika koji se nalaze u istražnom zatvoru dobila su izvanredne otkaze. Bolnica je zatražila očitovanja od ukupno deset djelatnika, no odgovor je stigao od njih petero. Svi zaposlenici koji su u trenutku pacijentove smrti bili u sobi trenutačno su ili u istražnom zatvoru ili na bolovanju.
O propustu ravnateljice: Greška je počinjena, ali bez namjere
Mrsić se osvrnuo i na propust ravnateljice bolnice Majde Grah, koja je snimku događaja pogledala tek 4. studenoga, odnosno dva tjedna nakon Periševe smrti.
"Sada je lako govoriti što je trebalo. Greška je počinjena, ali bez namjere. Je li trebalo pogledati prije ili kasnije, to je procjena onoga tko je bio na mjestu događaja. Da je pogledala ranije, bilo bi drugačije, ali eto nije", rekao je Mrsić.
Uvode se zaštitari i pojačavaju policijske ophodnje
Najavio je i uvođenje dodatnih sigurnosnih mjera u bolnici, među kojima je angažiranje zaštitarske službe.
"Angažirat ćemo zaštitarsku službu, to kreće od sutra. Uvodimo i nešto drugačije protokole, s čime počinjemo već danas. Policijske ophodnje već su pojačane i očekujemo da će patrolna kola biti stacionirana kod Jankomira. Trenutačno se suočavamo s brojnim prijetnjama", izjavio je Mrsić.
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