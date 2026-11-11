Mirando Mrsić najavio nove mjere : "Suočavamo se s brojnim prijetnjama"

Četvorica zaposlenika koji se nalaze u istražnom zatvoru dobila su izvanredne otkaze. Bolnica je zatražila očitovanja od ukupno deset djelatnika, no odgovor je stigao od njih petero. Svi zaposlenici koji su u trenutku pacijentove smrti bili u sobi trenutačno su ili u istražnom zatvoru ili na bolovanju.