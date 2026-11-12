smrt pacijenta
Upravno vijeće Klinike Sveti Ivan prihvatilo ostavku ravnateljice Majde Grah
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan potvrdila je u četvrtak da je ravnateljica Majda Grah podnijela neopozivu ostavku kako bi spriječila daljnju štetu ugledu Klinike nakon tragične smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša, a Upravno vijeće prihvatilo ju je na izvanrednoj sjednici održanoj istoga jutra.
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U priopćenju Klinike navodi se da je Grah ostavku podnijela u četvrtak, 12. studenoga, nakon smrti pacijenta prošlog mjeseca, zbog koje je policija privela četvoricu medicinskih tehničara u sklopu istrage koja je još u tijeku.
O ostavci ravnateljice prethodno je na početku sjednice zagrebačke Gradske skupštine izvijestio gradonačelnik Tomislav Tomašević, poručivši da je time postao bespredmetan prijedlog za njezino razrješenje koji je po hitnom postupku u dnevni red tražio uvrstiti Klub gradskih zastupnika Drito.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić u četvrtak je, nakon preliminarnog nalaza zdravstvene inspekcije, poručila da od Grada Zagreba, kao osnivača Klinike, očekuje sankcioniranje uprave i razrješenje Upravnog vijeća zbog nepoštivanja propisanih protokola za postupanje u izvanrednim situacijama.
Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta, a nadzor se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti, uključujući moguću odgovornost ravnateljice i Upravnog vijeća, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan nakon što je tijekom fizičkog sputavanja doživio srčani zastoj. Prema nalazu inspekcije, postupci dodatnog sputavanja nisu provedeni sukladno propisanom protokolu.
Zbog sumnje na teško ubojstvo Periša četvorici medicinskih tehničara Klinike određen je istražni zatvor. Sumnjiči ih se da su pacijenta sputavali uporabom tjelesne snage i nanijeli mu više ozljeda od kojih je preminuo.
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