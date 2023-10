Izraelski veleposlanik Koren: Nemamo namjeru nauditi civilima, nadamo se da se ovaj rat neće proširiti na Europu

Podijeli :

N1

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren bio je gost Novog dana N1 televizije.

Koren je na početku razgovora rekao kako Izrael “nema namjeru nauditi civilima”, da to nikada nije bio plan, nego da se samo bori protiv terorista. “Ja sam bio časnik u izraelskoj vojsci i mi imamo moralni kodeks, nikada se ne borimo protiv civila”, kaže.

Upozorava i da treba pružiti potporu taocima. “I to je dio ratovanja protiv tog pranja mozga od strane terorističke organizacije.”

On govori i kako je jučer objavljena strašna snimka mlade izraelske vojnikinje koja je tek tjedan dana bila u vojsci i prvi put je bila u blizini granice, a sadaje među taocima Hamasa. “Oni ne pokazuju da su ljudi, nisu htjeli pokazati da je na sigurnom. To je iznuda i pranje mozga.”

“Moramo završiti s Hamasom”

Hamas objavio uvjet za oslobađanje talaca Pogled u Gazu: “Vode nema – čak ni za pacijente u bolnici. Miris je nepodnošljiv”

Na pitanje kako se Izrael nosi s tugom, Koren govori kako je jedna od najvećih kvaliteta Izraelaca ta da, unatoč međusobnim razlikama, mogu razgovarati, da su demokratični. Unatog svemu, Izralci zadržavaju odlučnost da zauvijek završe s Hamasom, kaže Koren. “Mi smo u ovom trenutku tuge odlučili jednom zauvijek završiti s Hamasom.” Objašnjava da se Hamas infiltrirao među civile i koristi ih kao taoce. “U medijima smo čuli da su ukrali zalihe vode i goriva u Gazi. Bit će ovo teška borba, ali mi nemamo drugog izbora”, kaže.

“Hrvatski narod i čelnici Hrvatske i EU-a moraju shvatiti da trebamo vrijeme da završimo ovaj rat. Moramo završiti s Hamasom ili će on izaći kao pobjednik, ponovno se pojaviti, a to će osnažiti radikale, ne samo na Bliskom istoku, neko i u Europi. To bi trebalo biti u interesu, ne samo Izraela, nego i Europe”, govori.

Koren kaže kako Izrael jako cijeni SAD i njegovu pomoć i da to i pokazuje. “Mi savršeno shvaćamo što naši američki prijatelji imaju na umu. Sutra ćemo ugostiti predsjednika bidena, siguran sam da će se voditi važni razgovori. Uzeli smo u obzir sve što nam naši prijatelji govore”, kaže.

Upitan koliko je realno očekivati da će Hamas osloboditi taoce, kaže: “To neće biti lako. Ljudi u Hrvatskoj vjerojatno mogu shvatiti. Ako želite da nastavimo pružati humanitarnu pomoć, možete očekivati gestu od neprijatelja, ali oni ne mare za civile. Što se njih tiče, što veća humanitarna tragedija, to bolje, oni misle da će to osigurati veći pritisak na Izrael.”

Koren kaže kako ne može isključiti nijednu opciju. O Hamasovim zahtjevima za razmjenom taoca za zatočene u izraelskim zatvorima će odlučiti izraelska vlada. “Moramo shvatiti da su to teroristi krvavih ruku. Bilo je presedana za takve razmjene. Moramo dobiti dokaz da su oni živi.”

Moguće širenje rata

Prijetnje koje stižu iz Irana u Izraelu shvaćaju vrlo ozbiljno, kaže Koren. “Nismo zainteresirani za eskalaciju, ali smo spremni za nju. Ako to bude slučaj, Libanon će platiti visoku cijenu”, kaže.

Sve o Hamasu: Tko su militanti koji napadaju Izrael?

“Nakon ovog strašnog iznenađenja 7. listopada, moramo biti spremni na sve. To je razlog zašto je IDF povukao više do 400 tisuća rezervista, zašto smo postavili vojnike na granicu s Libanonom i zašto reagiramo na sve vrste provokacija, kao i jutros, kada smo uspješno eliminirali nekoliko terorista”, govori.

Dodaje da je i ogroman broj izbjeglica. “To su ljudi koji su preživjeli krvoproliće, moramo im pružiti smještaj. Izraelske obitelji su iz primile u svoje kuće. To je veliki izazov, nadam se da situacija neće eskalirati”, govori Koren.

Na pitanje boji li se da i druge skupine počnu izvoditi napade na Zapadu, Koren kaže da se to već događalo u prošlosti. “Govorim i ISIL-u i napadima koje je inspirirao. To su bili krvavi napadi protiv civila i to bi se moglo dogoditi. Imamo veliko poštovanje prema islamu i ne sumnjamo u muslimanske zajednice u Europi. Drugo je kada otvoreno podupiru Hamas. Od europskih vlada očekujemo konkretne pravne mjere protiv takvih pojedinaca”, kaže i dodaje da je zahvalan što su spriječeni prosvjedi.

“Nadamo se da se ovaj rat neće proširiti na Europu, ali to bi se, nažalost, moglo dogoditi.”

Potpora iz Hrvatske

Koren ističe kako je zahvalan na potpori i porukama premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i porukama i pismima koje je dobio. “Oni koji imaju snažne osjećaje prema Izraelu i kojima je stalo do onoga što se dogodilo… To je bolje nego vidjeti zastavu na službenim institucijama. Ali, veoma sam zahvalan”, kaže.

Koren podsjeća i na humanitarni događaj iz Lisinskog. “To je bilo sjajno, nadamo se da će biti još takvih događaja. Ovaj nužan rat će se možda nastaviti, ali očekujemo da nas naši prijatelji shvate i razumiju i da nam pruže potporu”, kaže.

Hezbolah, Hamas, Islamski džihad: Tko je tko u jednom od najkompliciranijih ratova na svijetu? Zastrašujuće riječi bivšeg vođe Hamasa: Vojnici ili civili, svi su neprijatelji ako dođu okupirati zemlju

Dodaje da Hrvati znaju što je rat i što on znači, baš kao i mnoge druge nacije u Europi. “Razumiju da se civili ubijaju i da vojska ponekad nenamjerno jer se mora boriti oštećuje infrastrukturu. Mi dajemo sve od sebe da se Palestinci izmjeste iz opasnosti. Već danima dijelimo letke, poručujemo, pozivamo da odu jer nemamo drugog izbora nego izvršiti kopneni napad. Naše snage se usmjeravaju na vojne mete Hamasa, moramo eliminirati njihove kapacitete da prežive i prošire se ponovno.

Prema Korenovim riječima identificirano je 400 žrtava Hamasovog napada na Izrael. 80 posto žrtava su civili, a ubijane su cijele obitelji, govori. “Kibuci su izgubili stanovnike, teško da će se tamo vratiti dok ne dođe do snažnih jamstava da se ovo neće ponoviti”, kaže.

Koren kaže kako će pitanje Hamasa biti riješeno u narednim tjednima, ne mjesecima. “Moramo biti vrlo precizni. Ne zbog tehnologije i kapaciteta, nego zbog pilota. Oni dva puta provjeravaju ima li civila u blizini meta”, kaže.

“Hamas je ubio mogućnost za mir i povjerenje koje smo imali”, kaže Koren dodajući da je motivacija za okrutni napad Hamasa vjerojatno bilo približavanje Izraela, SAD-a i zaljevskih zemalja. “U ovom trenutku još je prerano govoriti o nadi za mir. Ovo ljudsko smeće iz Hamasa i drugih skupina poput Hamasa je izbrisalo mogućnost za miran suživot s našim palestinskim susjedima”, jasan je Koren.

Veleposlanik kaže i kako smatra da je većina Hrvata koji su bili u zemlji sigurno napustila Izrael. Više od 300 Izraelaca iz Zagreba, Ljubljane i Beograda vratilo se u Izrael. “Moram se dotaknuti i Hrvata u Gazi. Nisam siguran, mislim da ih je oko 400. To su Palestinci s dvojnim državljanstvom i sada se ulažu napori, uz posredništvo SAD-a, da se ti ljudi sigurno vrate, preko Egipta. Dio se dogodio jučer, ne znam što je s onima koji imaju hrvatsku putovnicu, vjerojatno vaše veleposlanstvo u Tel Avivu ima bolji uvid u to. Siguran sam da rade odličan posao”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.