Podijeli :

N1

Za Novi dan je o najavljenim detaljima posebne današnje press konferencije o slučaju Sabljak, sudbini Antikorupcijskog vijeća i promjeni zakona o izbornim jedinicama, ali i drugim aktualnim političkim temama govorio saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Premijer Andrej Plenković predstavio je u detalje novog, četvrtog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, vrijednog 1,7 milijarde eura.

“To je jedan vid kupovine birača i nekakve naklonosti od strane građana Vlade koja dijeli novac bez nekakvog posebnog plana i strategije. Imamo jednokratno povećanje dječjeg doplatka, nemamo sustavne strategije za demografski kolaps koji nam prijeti. Umjesto da se ide u neke porezne olakšice, što bi bilo dugoročno, Vlada ide podijeliti jedan mjesec novac svima. Građani će bit zadovoljni zbog toga, ali to neće riješiti naše probleme niti oko krize niti oko demografskih problema. Umirovljenici i svi koj će dobiti energetski dodatak bit će zadovoljni, ali nema tu rješenja problema u društvu. Inflacija raste, a plaće nisu gotovo ništa rasle. Većina nas u oporbi, ali i stručnjaka, se zalaže da se poveća neoporezivi primitak čime bi građanima rasle plaće, predlagali smo i smanjenje poreza na dohodak čime bi dosta rasle plaće. Mjere će pomoći, ne možemo biti protiv njih, ali da će riješiti sustavne probleme koje imaju građani, neće. Plaće su skoro iste, a inflacija je pojela sav rast kojim se Vlada hvali”, komentirao je Grmoja.

“Do izbora će se Vlada pobrinuti da mjere postoje”

Premijer Plenković rekao je da su plaće rasle više nego inflacija, grmoja tvrdi – nemoguće. “U prošloj smo godini imali preko 10 posto inflaciju, toliko nisu rasle plaće u jednoj godini, da ne govorimo koliku su zadnjih sedam godina rasle cijene svega, da ne govorimo stanova. Toliko primanja sigurno nisu rasla.”

Ministar Filipović: Očekujemo daljnji pad cijena u ovoj godini Vladine mjere? “Diskriminatorne su, netko će taj gubitak uvijek podnijeti”

Postavlja se i pitanje što će se dogoditi kada mjere isteknu. Mostov zaastupnik uvjeren je da će Vlada voditi računa o datumu izbora. “Kad isteknu ići će se s novima, možda budu izdašnije, ali sigurno će biti jednokratne da bi se kupila naklonost birača. Imamo ograničenje električne energije za građane i to je dobre, ali imamo i povećanje svima onima koji građanima nude robu i usluge i koji radi toga povećavaju cijene tih roba ili usluga, što opet građani plaćaju.”

Prema Plenkovićevim riječima struja je 60 posto jeftinija nego u susjednoj Sloveniji. Što kada se jednog dana vrate tržištne vrijednosti? “To će biti još dodatni udar. Neizdrživ udar na građane. Uvjeren sam da do izbora Vlada neće dopustiti takvo nešto jer bi ishod bio za njih katastrofalan. Do zadnjeg trena će preko HEP-a amortizirati, HEP je u orgomnim gubicima i problemima, ali učinit će sve da ne izgube naklonost građana”, odgovara Grmoja.

A prije izbora potrebno je i promijeniti Zakon o izbornim jedinicama. U radnoj skupini koja priprema prijedlog su, između ostalih, Vladimir Šeks, Karlo Ressler i Ivan Anušić.

“Prvenstveno je cilj zatvoriti apetite unutar HDZ-a i smanjiti moguća nezadovoljstva, posebno slavonskog ogranka stranke. Treba se ići u izjednačavanje svakog glasa. Oni trebaju naći nekakav model koji će to zadovoljiti, a da Slavonija ne bude previše nezadovoljna. Zato je Anušić stavljen u tu skupinu. Vidjeli smo raz prijedloge, ne znam za koji će se odlučiti. Ali sigurno će napraviti ono što je najbolje za HDZ, a ne za Hrvatsku. I to je žalosno. Mnogo je tu pitanja, ali mi u oporbi nećemo o tom odlučivati niti će se nas puno pitati”, kaže Grmoja.

“Nastavit ćemo se baviti korupcijskim skandalima u društvu”

Kada je u pitanju Antikorupcijsko vijeće, Grmoja kaže da će ono nastaviti sa svojim sjednicama.

“Mi smo i na zadnjoj sjednici, koja se i dalje bavila INA-om, salsušali zviždače, Vesnu Balenović i Predraga Sekulića. Imali smo zaključak koji je išao na osudu ovih najavljenih izmjena ZKP-a gdje premijer zapravo želi zaustaviti informacije koje kompromitiraju najuži krug njegovih suradnika, a završe u javnosti. Kao saborsko tijelo sigurno ćemo se osvrtati na aktualne temem baviti se drugim korupcijskim skandalima u društvu. Što se INA-e tiče, tu je plan da donesemo zaključke vezano uz sva saslušanja, imamo i neke prijedloge od zastupnice Orešković da se možda osvrnemo na činjenicu je li Vlada dužna platiti dio prema arbitraži. Sigurno ćemo se INA-om baviti. Bavili bismo se i dalje, ali neke se jednostavno ne može natjetrati da dođu”, rekao je Grmoja.

Dodaje da nitko ne očekuje da će pasti Vlada jer “imamo većinu koja će svakako dizati ruke. Nema jakog partnera koji će uskratiti zbog nekih afera. Ovo je sada status quo, jedna kompromitirana Vlada.”

Sabljak vraćen na posao, Grmoja teško optužio Božinovića

Grmoja je za danas najavio konferenciju za medije o, kako navodi, sudjelovanju potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića u nezakonitim radnjama kojima se prikriva kriminal u veleposlanstvima pod vodstvom ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Grmoja: Kad se Plenkovića odrekao i Krešo Macan, onda znate koja je ura Grmoja: Sabljak bi trebao biti vraćen na posao, ali Ministarstvo mu to ne da

“Damir Sabljak, diplomat kojeg pet godina progone razotkrivanja korupcije u našim veleposlanstvima, konačno je vraćen na posao. Danas ću govoriti o tome zašto se to dogodilo. Nakon pravomoćne presude Upravnog suda kojom je oslobođen, on se planirao vratiti na posao. Došao je u pratnji odvjetnika s tom presudeom i nisu mu omogućili ulazak u Ministarstvo njaskih i europskih poslova, nisu mu dali na posao. Zvali smo policiju koje je došla nakon 40 minuta, a to je u centru grada. Došao je službenik u pratnji inspekotra. Sabljak je dao na uvid sudsko rješenje i tražio od policije da mu omogući povratak na posao jer ga ovi nisu putšali. Policija nije to učinila, rekla je da sutradan dođe po zapisnik. Naravno, zapisnik je bio gotov tek za 15-ak dana. U zapisniku Božinovićevog ministarstva stoji da je u tijeku postupak pred Upravnim sudom. Što je čista laž. Dobili su na uvid presudu. Kada je Nacional postavio pitanje MUP-uu kako je moguće da policija sudjeluje u nezakonitim radnjama, odjednom su kroz dan-dva zvali Sabljaka iz MVEP-a da dođe na svoje radno mjesto. Čim su mediji počeli propitivati djelovanje MUP-a, Sabljak je vraćen. Pozivam DORH i USKOK da konačno počnu djelovati”, rekao je Grmoja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Otkrivena još jedna ozbiljna posljedica covida Kako je ruski avion oborio američki dron? CBS objavio animiranu simulaciju Vojni analitičar: I kineski balon i američki dron bili u špijunskim aktivnostima