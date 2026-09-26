POSEBNA PRAVILA
Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, ali veći dio provest će u kućnom pritvoru
Poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću, koji je nesmotrenom vožnjom raznih prijevoznih sredstava oduzeo četiri života, određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, ali većinu će provesti u kućnom pritvoru.
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Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.
Odluka Županijskog suda u Zagrebu tehnički će se provesti tako da će Horvatinčić u zatvoru u Remetincu provesti sedam do osam dana, dok se izvrše tehničke provjere, a ostalo vrijeme provest će u kućnom pritvoru u njegovu domu.
Zašto je vozio, a nije smio, Horvatinčić je objašnjavao cijeli dan. Sudac istrage ipak je odlučio da ide u istražni zatvor.
"Gospodin Horvatinčić će sada otići u Remetinec a kada se izvrše tehničke provjere, što može trajati sedam do osam dana, njemu će istražni zatvor biti ukinut i ostalo će se vršiti u njegovom domu u Zagrebu", rekao je njegov odvjetnik Fran Olujić, prenosi Dnevnik.hr.
Sumnja se da je automobil vozio u više navrata - između 28. kolovoza i 20. rujna. Policija ga je privela jučer ujutro. Okidač je bila fotografija objavljena u medijima.
Tomislav Horvatinčić skrivio je 2011. pomorsku nesreću u kojoj je smrtno stradao talijanski bračni par. Uz druge kazne, dobio je i petogodišnju zabranu upravljanja automobilom.
Također, 1980. je na pješačkom prijelazu usmrtio Mandu Vučković i pobjegao s mjesta nesreće, za što je bio osuđen na zatvorsku kaznu od šest mjeseci. Potom je devet godina kasnije na Aleji Bologne u Zagrebu usmrtio Nadu Petrović i dobio uvjetnu kaznu. Od 1999. do 2011. počinio je 31 prekršaj u prometu i nijednom nije ostao bez vozačke dozvole.
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