Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, ali veći dio provest će u kućnom pritvoru

Također, 1980. je na pješačkom prijelazu usmrtio Mandu Vučković i pobjegao s mjesta nesreće, za što je bio osuđen na zatvorsku kaznu od šest mjeseci. Potom je devet godina kasnije na Aleji Bologne u Zagrebu usmrtio Nadu Petrović i dobio uvjetnu kaznu. Od 1999. do 2011. počinio je 31 prekršaj u prometu i nijednom nije ostao bez vozačke dozvole.