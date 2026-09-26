Horvatinčićev odvjetnik: Nije bio svjestan da ne smije voziti

"Razumijem interes javnosti, ali ovdje je ipak riječ o nečemu što je u praksi blaže kazneno djelo, za koje se u principu nikada ne traži istražni zatvor, a pogotovo u situaciji kada imamo osumnjičenika koji ima punih 78, gotovo 79 godina. Dakle, kao što znate, zakonom je izričito propisano da se istražni zatvor osobi starijoj od 70 godina određuje samo u iznimnim slučajevima. Po nama, ovo definitivno nije takav slučaj, ali tu odluku će donijeti nadležni sudac istrage", kazao je.