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Horvatinčićev odvjetnik: Nije bio svjestan da ne smije voziti
Tomislav Horvatinčić u subotu ujutro doveden je u Općinsko državno odvjetništvo na ispitivanje.
Po završetku ispitivanja njegov odvjetnik Fran Olujić dao je izjavu novinarima. Potvrdio je da Horvatinčić nije koristio pravo na šutnju, nego je iznio obranu i odgovarao na pitanja državnog odvjetništva, piše Index.
"U ovom trenutku čekamo odluku Državnog odvjetništva o tome hoće li za njega eventualno tražiti određivanje istražnog zatvora. Prema informacijama koje ja imam, tražit će određivanje istražnog zatvora, što znači da se cijela stvar seli pred nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. To će sigurno biti danas, vjerojatno u popodnevnim satima", rekao je Olujić.
"Ovo definitivno nije slučaj za istražni zatvor"
Olujić smatra da u ovom slučaju nema osnove za određivanje istražnog zatvora, posebno s obzirom na Horvatinčićevu dob.
"Razumijem interes javnosti, ali ovdje je ipak riječ o nečemu što je u praksi blaže kazneno djelo, za koje se u principu nikada ne traži istražni zatvor, a pogotovo u situaciji kada imamo osumnjičenika koji ima punih 78, gotovo 79 godina. Dakle, kao što znate, zakonom je izričito propisano da se istražni zatvor osobi starijoj od 70 godina određuje samo u iznimnim slučajevima. Po nama, ovo definitivno nije takav slučaj, ali tu odluku će donijeti nadležni sudac istrage", kazao je.
Potvrdio je i da se Horvatinčića tereti da je u razdoblju od 28. kolovoza do 20. rujna u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, iako mu je bila izrečena sudska zabrana upravljanja. Na pitanje na temelju kojih je dokaza utvrđeno da je vozio, Olujić je odgovorio da u ovom trenutku nema potpuni uvid u spis.
"Ja ne mogu znati na čemu Državno odvjetništvo temelji takve svoje tvrdnje. Mogu samo pretpostavljati, a to neću raditi na javan način", rekao je, dodajući da kompletan spis predmeta vjerojatno neće imati prije sljedećeg tjedna.
Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL
"Nitko ga u MUP-u nije upozorio da ne smije voziti"
Olujić je potvrdio i Indexove ranije neslužbene informacije da je Horvatinčić u srpnju ove godine dobio novu vozačku dozvolu, iako mu je sudska zabrana upravljanja motornim vozilima još bila na snazi.
"Njemu je uistinu u srpnju, u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola. Pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom", rekao je odvjetnik.
Na izravno pitanje je li Horvatinčić bio svjestan da ne smije voziti, kratko je odgovorio: "Nije bio svjestan toga da ne može upravljati." Na dodatno pitanje je li njegov klijent smatrao da je sudska zabrana već istekla, Olujić nije želio iznositi detalje njegove obrane.
Horvatinčić je uhićen nakon što ga je Index prije nekoliko dana snimio za upravljačem Land Rovera u Zagrebu, i to unatoč zabrani koja mu je izrečena pravomoćnom sudskom presudom.
Horvatinčić je ranije osuđen zbog nesreće iz 2011. godine. Tada je svojom jahtom naletio na jedrilicu i usmrtio talijanski bračni par Salpietro.
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