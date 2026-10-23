Neka ova crvena boja bude podsjetnik na krv nevinih, na svu ubijenu djecu i onu kojoj je oduzeto sretno djetinjstvo, na obitelji koje su nestale, na sve Srbe, Židove, Rome i Hrvate antifašiste koji su ubijeni pod tim istim pozdravom. Njihova krv nije prolivena da bismo danas šutjeli pred onima koji veličaju ideologiju koja ih je ubijala”, navode iz GI.