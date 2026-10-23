noćna akcija
FOTO / HOS-ov mural u Rijeci osvanuo zaliven crvenom bojom, oglasili se odgovorni
HOS-ov mural s pozdravom "Za dom spremni" koji se nalazi u riječkoj četvrti Škurinje tijekom protekle noći zaliven je crvenom bojom.
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Odgovornost za ovu akciju preuzela je građanska inicijativa "Ulice bez mržnje", koja je u priopćenju upućenom medijima obrazložila razloge svojeg postupka.
“Dosta nam je relativizacije povijesti i toleriranja fašističkih simbola u javnom prostoru. Prelili smo HOS-ov mural na kojem se nalazi ustaški pozdrav jer odbijamo prihvatiti da simboli režima odgovornog za masovne zločine postanu nešto normalno i društveno prihvatljivo.
Neka ova crvena boja bude podsjetnik na krv nevinih, na svu ubijenu djecu i onu kojoj je oduzeto sretno djetinjstvo, na obitelji koje su nestale, na sve Srbe, Židove, Rome i Hrvate antifašiste koji su ubijeni pod tim istim pozdravom. Njihova krv nije prolivena da bismo danas šutjeli pred onima koji veličaju ideologiju koja ih je ubijala”, navode iz GI.
U priopćenju su poručili da se protive normalizaciji simbola Nezavisne Države Hrvatske i režima koji je odgovoran za brojne zločine.
"Za nas Danica (Koprivnica), Kerestinec (kod Zagreba), Gospić, Jadovno (Velebit), Slana (otok Pag), Metajna (otok Pag), Jasenovac, Krapje (Jasenovac I), Bročice (Jasenovac II), Ciglana (Jasenovac III), Kožara (Jasenovac IV), Stara Gradiška (Jasenovac V), Uštica, Đakovo, Tenja (kod Osijeka), Loborgrad, Kruščica (kod Viteza), Lepoglava, Gornja Rijeka, Jastrebarsko, Sisak, Caprag (kod Siska), Samobor, Zagreb, Vinkovci, Jankomir (Zagreb), Zemun (Sajmište), Feričanci, Slavonska Požega i Bjelovar nisu “hoteli s tri zvjezdice”, a žrtve fašizma nisu tek brojke. Iza njih su bili ljudi, obitelji, prekinuti životi i generacije kojima je oduzeto pravo na budućnost. Pomisao da danas moramo gledati kako se simboli tog režima ponovno normaliziraju duboko je poražavajuća.
Ovo djelo je u čast ljudskog dostojanstva, povijesne istine i odgovornosti prema onima koji više ne mogu govoriti u svoje ime. Njihova krv nije prolivena da bismo danas šutjeli pred onima koji veličaju ideologiju koja ih je ubijala”, naveli su iz Građanske inicijative "Ulice bez mržnje".
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