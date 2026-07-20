buknule političke reakcije
FOTO / Nakon uklanjanja ponovno osvanuo mural HOS-a u Rijeci
Uklanjanje murala s HOS-ovim grbom na nadvožnjaku na Škurinjama u Rijeci izazvalo je niz političkih reakcija, a na cijeli slučaj osvrnula se i gradonačelnica Iva Rinčić. Mural je jučer u potpunosti obnovljen.
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Naš Borna Šmer izvijestio je da je mural bio uklonjen, no da je već jučer ponovno osvanuo na nadvožnjaku.
Gradonačelnica Iva Rinčić rekla je da je jedna inicijativa zatražila uklanjanje spornog murala, nakon čega je reagirala istaknuvši da je oslikan bez potrebnih dozvola.
Mural je potom uklonjen, no Armada i braniteljske udruge ponovno su ga oslikale na nadvožnjaku.
Uslijedio je i niz političkih reakcija.
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