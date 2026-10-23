Nova zvijezda desnice
Protivi se feminizmu, slavi alfa mužjake i želi vlast: Tko je general koji postaje ozbiljna prijetnja Meloni?
Bivši padobranac, general Roberto Vannacci, na društvenim se mrežama prikazuje kao rimski legionar i vozač bojnih kola. Izjavio je da preferira žene "bez suknji" te je objavio sliku jedne državne tajnice – generiranu umjetnom inteligencijom – na kojoj je njezin dekolte pretjerano naglašen.
Ovakvi prikazi muževnosti i protivljenja "woke" kulturi nisu tek nespretni gafovi. Ova zvijezda talijanske krajnje desnice, koja djeluje poput pobunjenika, svjesno cilja na takozvanu "manosferu" (internetski prostor posvećen pitanjima muškosti), nastojeći se transformirati iz internetskog provokatora u značajnu političku figuru, piše POLITICO.
Za prvu talijansku premijerku, Giorgiu Meloni, Vannacci sada predstavlja ozbiljan problem; ona mora odlučiti je li on za nju prednost ili teret. S obzirom na to da se sljedećeg proljeća očekuju izbori, njegova stranka „Nacionalna budućnost” (National Future) prema anketama uživa potporu od oko 8 %, što ga čini potencijalno ključnim čimbenikom pri sastavljanju desničarske koalicije.
"Gnjusno je pomisliti da netko može manipulirati slikom žene za tako jadnu propagandu", izjavila je za POLITICO Matilde Siracusano, državna tajnica iz redova desnog centra (dio Melonine koalicije), čija je slika bila predmet manipulacije. "Mislim da nikada nismo pali tako nisko, pogotovo kada to dolazi od nekoga tko teži postati nacionalni politički vođa".
Vannaccijeve provokacije mogu djelovati kao već viđeno "trolanje" političara koji je svoj ugled izgradio na izgovaranju onoga što se inače ne smije reći. No, iza njih stoji širi politički projekt koji iskorištava nezadovoljstvo mladih muškaraca koji se osjećaju otuđenima zbog feminizma i progresivne kulture.
Emanuele Pozzolo, zastupnik stranke „Nacionalna budućnost” koji je napustio Meloninu stranku „Braća Italije”, smatra da su mladi muškarci sve više ograničeni u svojim odnosima sa ženama.
„Mislim da su mladi zapadni muškarci vrlo često gotovo kastrirani u svom instinktu za ophođenje sa ženama”, rekao je, ustvrdivši da čak i legitimni romantični pokušaji nose rizik da budu protumačeni kao agresija.
„Kulturni problem leži u tome što se ponekad čini da je sve uznemiravanje, sve zlostavljanje, sve nasilje”, dodao je, naglasivši pritom da se stvarno zlostavljanje mora kazniti.
Mediteranski patrijarhat
Vannacci kombinira zapaljive internetske poruke i imidž „alfa mužjaka” s političkim programom koji obećava povratak tradicionalnim ulogama muškaraca i žena. „National Future” čak ima i naziv za društveni poredak koji zagovara: „mediteranski patrijarhat”.
Njihov politički program poziva na oblikovanje „snažnih muškaraca” koji su sposobni kontrolirati svoje emocije i strasti, štititi žene i žrtvovati se za društvo. Protive se nedavno uvedenom kaznenom djelu femicida, osuđuju feminizam te ističu obranu života „od začeća do prirodne smrti” i „prirodnu obitelj” kao vrijednosti o kojima nema pregovora.
Tvorac te vizije i glavni autor programa je Lorenzo Gasperini, konzervativni katolički nastavnik filozofije iz Toskane, koji se na društvenim mrežama protivio cjepivima i pravu na pobačaj, a za nasilje nad ženama okrivio je feminizam.
Rezultat je politička ponuda koja spaja različite tradicije: Konzervativne katoličke ideje o obitelji i seksualnosti, starije talijanske koncepte muževnosti te znatno noviju internetsku politiku utemeljenu na muškom nezadovoljstvu. Manifest nastoji provesti tradicionalne obiteljske vrijednosti u praksu prijedlozima poput isplate naknada roditeljima koji napuste posao kako bi odgajali djecu te nagrađivanja roditelja iz višečlanih obitelji poreznim olakšicama i radnim mjestima u javnom sektoru.
Neki od tih prijedloga podsjećaju na „bitku za natalitet” iz doba fašizma Benita Mussolinija, koja je nudila slične poticaje, istovremeno promovirajući majčinstvo kao domoljubnu dužnost.
Luca Sforzini, bivši ideolog blizak Vannacciju – s kojim je u međuvremenu prekinuo suradnju – izjavio je da je pridjev „mediteranski” zapravo vješt marketinški potez.
„To je kao kad govorite o mediteranskoj prehrani”, rekao je za POLITICO. „Pomislite na talijansku hranu, mozzarellu, rajčice, maslinovo ulje.” Prema njegovim riječima, cilj je prikriti patrijarhalni model – u kojem muškarci stoje iznad žena – iza „idiličnih, pozitivnih slika. To je monstruozno”, ustvrdio je.
Pozzolo je odbacio tvrdnju da program zagovara mušku nadmoć.
„Upravo suprotno”, rekao je. „Kada govorimo o mediteranskom patrijarhatu, glavna je ideja ponovno otkriti, očuvati i prenijeti odgovornosti koje muškarac ima unutar obitelji i društva.” Muškarci, tvrdi on, imaju dužnost iskazivati ženama poštovanje, ljubav i pružati im zaštitu, uz istovremeno odbacivanje nasilja ili prisilne kontrole. Branio je primjedbu o „ženama bez suknji” opisavši je kao „iznimno duhovitu” – aludirajući pritom na izjavu potpredsjednika vlade Antonija Tajanija, koji se zalagao za nošenje dugih suknji – te je ustvrdio da ona nimalo nije uvredljiva. Pritom je Vannaccijevu sposobnost povezivanja s običnim Talijanima usporedio s onom Silvija Berlusconija.
Na nedavnom skupu u gradu Orvietu u Umbriji, Vannacci je branio koncept mediteranskog patrijarhata, tumačeći ga ne kao „ugnjetavanje i posjedovanje”, već kao „dužnost, vjernost i žrtvu”. Ustvrdio je da je upravo taj obiteljski model omogućio „nama da opstanemo i prevladamo tijekom posljednjih 2000 godina”.
Elisa Ercoli, predsjednica organizacije za prava žena „Differenza Donna”, osudila je taj program, ocijenivši ga „povratkom na nadmoć bijelih, cisrodnih alfa mužjaka i žena kao njihovih sluškinja".
Privlačenje alfa mužjaka
Vannacci, koji je služio u Iraku i Afganistanu, postao je medijska senzacija 2023. godine knjigom „Svijet naopako” (objavljenom u vlastitoj nakladi), u kojoj se oštro obrušio na imigraciju, feminizam i homoseksualnost. U njoj je homoseksualcima poručio: „Niste normalni, pomirite se s tim.”
Slavljen među pristašama kao branitelj zdravog razuma protiv progresivne politike, na izborima za Europski parlament 2024. godine osvojio je više od pola milijuna glasova kao kandidat protuimigracijske stranke Liga, a u veljači je osnovao pokret „Nacionalna budućnost” (National Future).
Analiza anketa pokazuje da oko 62 % potencijalnih glasača „Nacionalne budućnosti” čine muškarci, pri čemu stranka uživa snažnu podršku među fizičkim radnicima i nezaposlenima.
Pozzolo je odbacio tvrdnje da „Nacionalna budućnost” ciljano gađa muške glasače, ističući kako je ambicija stranke doprijeti do Talijana svih profila koji smatraju da ih nitko ne zastupa.
Federica Formato, predavačica na Sveučilištu u Brightonu (Ujedinjeno Kraljevstvo) koja proučava rodna pitanja i krajnju desnicu, izjavila je da Vannacci „ispipava teren” kako bi vidio može li doprijeti do mlađe muške publike, pritom igrajući na kartu onoga što ona naziva „ogorčenim osjećajem prava” (eng. aggrieved entitlement) kod mladih muškaraca.
Kao profesionalni vojnik, Vannacci se često prikazuje kroz simbole fizičke snage, natjecanja i vojničke vještine. Na društvenim mrežama kruže brojne slike Vannaccija – generirane umjetnom inteligencijom – na kojima je prikazan kao stari Rimljanin u prizorima koji podsjećaju na epski film „Gladijator” redatelja Ridleyja Scotta.
Prema mišljenju Formato, rimski motivi projiciraju „virilnost i hipermaskulinost”, dok Vannaccijeva vojna pozadina dodatno pridonosi izgradnji slike „alfa mužjaka”.
Humor, internetski memovi i namjerne provokacije posebno su učinkoviti kod mlađe publike na internetu jer omogućuju da se razmjerno složene ideološke poruke svedu na slike koje su odmah razumljive. „On nije naivan”, kaže Formato. „Govori stvari kako bi provocirao i privukao više pažnje.” To Meloni zadaje glavobolju. Vannaccijeva stranka privlači birače iz njezine stranke „Braća Italije” i „Lige” Mattea Salvinija, nudeći pritom beskompromisniji program po pitanju imigracije, društvenih tema i vanjske politike.
Ipak, Vannacci je ostavio otvorena vrata za savez s Meloni, zatrebaju li joj njegovi glasovi. „Nacionalnu budućnost” (National Future) opisao je kao prirodnog partnera desnog centra, uz naglasak da svaki dogovor mora poštovati načela njegove stranke. S obzirom na to da novi talijanski izborni zakon predviđa bonus u obliku parlamentarne većine za koalicije koje osvoje najmanje 42 posto glasova, ti bi glasovi mogli biti presudni.
To Meloni stavlja pred neugodan izbor: Ostaviti Vannaccija izvan koalicije ili u svoju vladu uključiti pokret čija se privlačnost dijelom temelji na nezadovoljstvu muškaraca koji smatraju da je feminizam otišao predaleko.
Prema mišljenju Formato, Vannacci iskorištava prostor u talijanskoj politici u kojem dosad nije bilo osobe sposobne pretvoriti to nezadovoljstvo u organizirano političko biračko tijelo.
Čini se da je Vannacci, sa svojim obećanjima o povratku tradicionalnoj muškosti, odlučan zauzeti taj prostor.
„Postoji prazna stolica”, rekla je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare