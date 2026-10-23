Protivi se feminizmu, slavi alfa mužjake i želi vlast: Tko je general koji postaje ozbiljna prijetnja Meloni?

„Upravo suprotno”, rekao je. „Kada govorimo o mediteranskom patrijarhatu, glavna je ideja ponovno otkriti, očuvati i prenijeti odgovornosti koje muškarac ima unutar obitelji i društva.” Muškarci, tvrdi on, imaju dužnost iskazivati ​​ženama poštovanje, ljubav i pružati im zaštitu, uz istovremeno odbacivanje nasilja ili prisilne kontrole. Branio je primjedbu o „ženama bez suknji” opisavši je kao „iznimno duhovitu” – aludirajući pritom na izjavu potpredsjednika vlade Antonija Tajanija, koji se zalagao za nošenje dugih suknji – te je ustvrdio da ona nimalo nije uvredljiva. Pritom je Vannaccijevu sposobnost povezivanja s običnim Talijanima usporedio s onom Silvija Berlusconija.