Hrebak: Ako je toliko ministara otišlo, znači da institucije dobro rade svoj posao

Saborski zastupnik HSLS-a, gradonačelnik Bjelovara i član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Dario Hrebak, gostovao je u Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je komentirao smjenu Frane Barbarića i situaciju s otpadom u Zagrebu.

Hrebak smatra da premijer Andrej Plenković nije predugo čekao da smjeni Franu Barbarića.

“Njegova procjena je bila da on zna najbolji trenutak. On se pokazao kao ozbiljan političar, shvatio je težinu situacije. Pustio je da Barabrić pokuša dokazati svoju nevinost. On tu nije uspio. Institucije su podignule optužnicu protiv njega. Nema tu puno razmišljanja, je li bilo prije ili kasnije. Meni je najbitnije da smo pokazali da osoba koja ima podignutu optužnicu ne može biti na čelu najveće državne kompanije.”

Špekulacije o Barbariću

Za špekulacije da Barbarić zna neke povjerljive informacije, bilo stranačke ili vezane za HEP, i da zbog toga nije smijenjen do sada, Hrebak kaže da ga ne zanimaju.

“Prvo, ja ne komentiram takve špekulacije. Drugo, da je to točno onda ga Plenković ne bi skinuo ni za vrijeme optužnice, ako on doista ima nešto da ga ucjenjuje. Mislim da je premijer s njegovom smjenom pokazao da ga s ničim ne ucjenjuje”, poručuje Hrebak.

“Znači osoba koja ucjenjuje – ta se osoba ne može se dati ni za što. Mislim da su to samo špekulacije. Vidim i da su kolegica Benčić žile poskakale kad je o tome govorila, jedino se sad smirila kad je bila ova situacija s gradom Zagrebom”, dodaje.

Nema sumnje u rad institucija

Hrebak ističe kako još nema dovoljno informacija da bi se moglo komentirati aferu plin za cent.

“Nestali su neki novci. Mi i dalje očekujemo da će institucije, kao što su ustanovile da je Barbarićeva kuća ilegalna, isto tako očekujemo da će institucije reći je li netko zgriješio u cijelom tom procesu”, kaže Hrebak.

“Jako je teško komentirati aferu plin za cent jer svega 15,20 ljudi u Hrvatskoj zna kako i na koji način se trži plinom. Most je izašao van s informacijama jer im je netko, od tih 20, vjerojatno gurnuo neke informacije. Institucije to istražuju, a ne političari. Ima li Barbarić nešto s tim ili netko drugi? Ne znam.”

To što je 29 ministara napustilo svoje pozicije zadnjih sedam godina, Hrebak vidi kao pokazatelj da institucije dobro rade svoj posao.

“Koliko je ministara otišlo? Ako je 20 ljudi otišlo znači da institucije rade svoj posao. Koliko je ljudi otišlo za vrijeme Sanadera”, pita se Hrebak.

Tomašević mora postati političar

Osvrnuo se i na situaciju s odlagalištem otpada na Jakuševcu i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

“Tomašević je kriv za ove dvije i pol godine zbog toga što ima pogrešnu viziju i gura ono što realno gledajući ne može biti funkcionalno. Prvo trebaš izgraditi infrastrukturu da bi mogao privući građan, da građani u plave, zelene, kakve god vrećicem, razdvajaju otpad i da taj otpad dolazi u infrastrukturne objekte. Ne vidim da ima viziju.”

Hrebak komentira kako je Tomašević aktivist i da je vrijeme da postane političar.

“Ne možeš biti aktivist i gradonačelnik. Moraš ljudima pokazati da imaš viziju. Nije dovoljno samo biti pošten, moraš znati i upravljati. On je cijelu svoju političku agendu temeljio na sustavu gospodarenja otpadom, ali nije napravio ništa”, zaključuje Hrebak.

