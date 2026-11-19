Na temelju najnovijih podataka koje je Hrvatska dostavila 2024. čini se da se komunalne otpadne vode 60 aglomeracija s više od 10 000 ljudi i dalje ne prikupljaju i pročišćavaju na odgovarajući način prije ispuštanja. Konkretno, u 23 od tih 60 aglomeracija komunalne otpadne vode ne prikupljaju se i ne pročišćavaju na odgovarajući način, dok se u preostalih 37 aglomeracija prikupljene otpadne vode ne pročišćavaju na odgovarajući način. Osim toga, 40 od 60 aglomeracija ispušta otpadne vode u osjetljiva područja, ali ne osigurava strože pročišćavanje koje se zahtijeva direktivom, navodi Komisija.