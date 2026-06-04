Europska komisija poslala još dvije opomene Hrvatskoj

Komisija smatra da Belgija, Hrvatska, Rumunjska, Slovačka i Švedska nisu osigurale pravilno prenošenje koja se tiče odredbe koja svakoj državi članici nalaže da na svojem državnom području dopusti korištenje vozila koja su unajmila poduzeća s poslovnim nastanom na državnom području druge države članice. Stoga Komisija upućuje službene opomene tim državama članicama, koje imaju dva mjeseca da odgovore i uklone nedostatke koje je Komisija navela. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.