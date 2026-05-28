Hrvatskoj dvije opomene iz EU-a

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne riješi opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, E može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja sudu.